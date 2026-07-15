שני מעצרים דרמטיים של שוהים בלתי חוקיים התרחשו אמש (שלישי) במרחב יהודה ושומרון, כאשר באחד מהם התגלה כי אחד החשודים דרוש לחקירת גורמי הביטחון בחשד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצרים בוצעו בהפרש מספר שעות במעבר א-זעים ובמחסום המנהרות, על ידי שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב.

בעקבות פעילות מודיעינית מדויקת של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב גלעד, יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים, נעצרו במעבר א-זעים שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו בתא המטען של רכב. במהלך חיפוש שנערך ברכב, איתרו הכוחות את השניים כשהם מסתתרים בחלל המטען בניסיון להימנע מגילוי.

דרוש לחקירת הביטחון

הממצא החמור ביותר התגלה כאשר בדיקת פרטיו של אחד החשודים העלתה כי הוא דרוש לחקירת גורמי הביטחון בחשד שבכוונתו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. שני החשודים, תושבי טולכרם בשנות ה-20 וה-40 לחייהם, הועברו לחקירה בתחנת מעלה אדומים, ובסיומה נכלאו.

המעצר מצטרף לשורה של פעולות אכיפה נרחבות שמבצעים כוחות הביטחון בימים האחרונים נגד שוהים בלתי חוקיים ומבריחים. רק לפני מספר ימים נתפסו בנצרת שני תושבי שטחים ברכב עם לוחיות זיהוי מזויפות, כאשר הנהג הציג עצמו כתושב ירושלים והתברר שהרכב נמכר לפירוק והוחזר לישראל בניגוד לחוק.

מעצר נוסף במחסום המנהרות

מספר שעות קודם למעצר במעבר א-זעים, בפעילות משותפת של שוטרי תחנת עציון יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, נעצר במחסום המנהרות מסיע ישראלי תושב ירושלים, בעת שהסיע שני שוהים בלתי חוקיים תושבי עזריה וזעתרה.

במהלך בדיקתם של השוהים הבלתי חוקיים, הציגו השניים תעודות זהות ישראליות מזויפות בניסיון לעבור במחסום ולהימנע מגילוי. החשודים נעצרו, הרכב נתפס והם הועברו לחקירה בתחנת עציון.

גל מעצרים רחב היקף

המעצרים מתרחשים על רקע פעילות אכיפה מוגברת של כוחות הביטחון נגד שוהים בלתי חוקיים. רק לאחרונה עצרו לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ירושלים 74 שוהים בלתי חוקיים בלילה אחד בשכונת בית צפאפא בירושלים, במספר מוקדים במקביל.

במשטרת ישראל מסרו כי ימשיכו לפעול במאבק הנחוש נגד שהייה בלתי חוקית בישראל ולמגר את תופעת ההברחה והסתרת שוהים בלתי חוקיים. הכוחות פועלים בהתאם למידע מודיעיני ובשיתוף פעולה הדוק בין יחידות המשטרה השונות ולוחמי מג"ב.