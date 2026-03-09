לוחמי מג״ב עוטף ירושלים עצרו במחסום המנהרות נהג תושב העיר החרדית ביתר עילית, שהסיע ברכב ארבעה חשודים שוהים בלתי חוקיים בתוך תא המטען | כשביקשו ממנו קודם לכן לעצור את רכבו לבדיקה, לא נענה להוראות והמשיך בנסיעה (משטרה)
כוחות הביטחון מגבירים את המאמצים בלכידת עבריינים המסיעים שוהים בלתי חוקיים | בתום פעולות מודיעיניות שביצעו הכוחות, נעצרו לאחר מרדף רגלי שלושה שוהים בלתי חוקיים וחשוד נוסף שנצפה מעלה את החשודים לרכבו באזור התעשייה של ירכא | צפו בתיעוד (בארץ)
שורה של כשלים חמורים נחשפו, בעקבות חדירתו של שב”ח מג’נין לבסיס צריפין בשבוע שעבר | בעקבות המחדל, החיילים שאבטחו את השער טופלו משמעתית | דו״צ: ״מדובר באירוע חמור שאינו עולה בקנה אחד עם נהלי האבטחה של הבסיס״ (צבא)