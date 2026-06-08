מבצע משטרתי: שני תושבי עזה נתפסו בנוף הגליל

מבצע אכיפה נרחב שהתקיים ב-7 ביוני בעיר נוף הגליל שבגליל התחתון הסתיים במעצרם של שמונה שוהים בלתי חוקיים ושלושה מסיעים. בין הנעצרים נמצאו שני תושבי רצועת עזה, במסגרת פעילות ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שב"חים.

הפעילות המבצעית, שהתנהלה בהובלת כוחות המשטרה הצפונית, התמקדה באיתור ומעצר של שוהים בלתי חוקיים ברחבי העיר. במהלך המבצע עצרו הכוחות עשרות כלי רכב לבדיקה יסודית, כחלק מהמאמץ הרחב למיגור התופעה ברחבי הארץ.

בבדיקות שערכו השוטרים אותרו שישה תושבי שטחים ללא אישורי שהייה תקפים, כאשר בין הנעצרים היו שני תושבי רצועת עזה - עובדה המעידה על חומרת התופעה והסיכונים הביטחוניים הכרוכים בה. בנוסף למעצר השב"חים, נעצרו שלושה מסיעים, תושבי אזור הצפון, בחשד להסעת שוהים בלתי חוקיים.

כלל החשודים הובאו לבית משפט השלום בנצרת, שם הוארך מעצרם של שמונה מהם עד ליום 9 ביוני. ההחלטה להאריך את המעצר משקפת את חומרת העבירות ואת הצורך בהמשך חקירה מעמיקה של המעורבים.

המשטרה: נמשיך לפעול בכל האמצעים

במשטרה הדגישו כי המבצע בנוף הגליל הוא חלק מאסטרטגיה כוללת למניעת כניסתם ושהותם של שוהים בלתי חוקיים בישראל. "נמשיך לפעול נגד כל גורם המסייע לכניסתם ולשהותם של שוהים בלתי חוקיים בישראל", נמסר מהמשטרה, תוך הדגשה כי ייעשה שימוש בכלל האמצעים העומדים לרשות הרשויות לצורך מיצוי הדין עם המעורבים.