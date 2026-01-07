חקירה סמויה של משטרת ירושלים חשפה כי מאבטחים סייעו למאות פלסטינים להיכנס לשטח מדינת ישראל בסמוך ליישוב החרדי הר שמואל | שבעה חשודים נעצרו | בכירים במשטרה: "תמורת בצע כסף הם סיכנו את הציבור" • כל הפרטים (חדשות)
רגע לפני כניסת השבת, תושבים ערבים על סוסים פרצו את הגדר המפרידה בין שכונת רמות לבית חנינה, ודהרו לכיוון השכונה הירושלמית | אחת התושבות: "מדובר באירוע חסר תקדים, כאשר כבר מספר פעמים, שוהים בלתי חוקיים חוצים את הגדר באין מפריע, התחושה שהיא שלמשטרה לא אכפת ממה שקורה פה" (חדשות)
בעיר החרדית אלעד, שוטרי מחוז מרכז סגרו הבוקר למען בטחון הציבור, ולאחר צו מנהלי מבית המשפט, אתר הבנייה בו הועסקו 5 שוהים בלתי חוקיים תושבי איו"ש, למשך 14 ימים | במשטרה מדגישים: "מדובר בעבירה חמורה העלולה להוות פלטפורמה לפח"ע" (בארץ)