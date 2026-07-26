( צילום: דוברות המשטרה )

בעוד אלפי מתנדבים סרקו את השטח הסבוך באזור חוף חופית במרוץ נגד הזמן, התנהל מאחורי הקלעים מערך חקירתי ומודיעיני מקיף שלא זכה לפרסום. כעת, לאחר שהילד יובל קוגן בן ה-4 אותר בריא ושלם, מתגלים פרטים מרתקים על הפעילות הקדחתנית שהתנהלה הרחק מעיני הציבור - ועל החקירה המיוחדת שנערכה לפעוט מיד לאחר שחולץ.

סגן-ניצב אלדד אלישיב, מפקד תחנת אשקלון, שיתף בראיון לתוכנית 'בחצי היום' ב'כאן חדשות' רשת ב' את המורכבות שעמדה בפני גורמי האכיפה. "כאנשי משטרה אנחנו חייבים להיות חשדנים", הבהיר אלישיב. "בדקנו את כל התרחישים - מאירוע פח'ע, דרך חטיפה ועד למעורבות של ההורים. זה לא נעים להציג חשדות כאלה להורים בשעתם הקשה, אבל זו חובתנו המקצועית". תיאוריות קונספירציה ברשתות במקביל לפעולות החקירה המקצועיות, החלו לשוטט ברשתות החברתיות תיאוריות קונספירציה שונות. גולשים רבים העלו השערות לפיהן הילד הוחזק בידי גורם כלשהו והוחזר לזירה בשלב מאוחר יותר. השמועות התפשטו במהירות והפכו לנושא דיון ציבורי סוער. נתניהו נשאל אם נכדיו מבתו החרדית יודעים מי זה "סבא ביבי"; כך הוא הגיב יאיר טוקר | 22.07.26 בני ברק: אשה צעירה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה דוד הכהן | 24.07.26 כדי להזים את חרושת השמועות באופן מוחלט ולבסס תמונה עובדתית נקייה, העניקה אמו של יובל - רופאה במקצועה - אישור מיידי לבצע לבנה 'חקירת ילדים' קצרה ורגישה מיד לאחר שחולץ. מדובר בהליך יוצא דופן שנועד לברר את העובדות ולמנוע ספקולציות. הסיפור התמים שקרס את הקונספירציות תוצאות חקירת הילד שפכו אור מוחלט על מה שאירע והביאו לקריסת תיאוריות הקונספירציה. סנ"צ אלישיב שיתף ב'כאן חדשות' את התיאור התמים של הפעוט: "ניתן לבטל את כל הקונספירציות. הוא סיפר על החוויות שלו בלילה - הוא ראה את המסוקים ופצצות התאורה, שמע את הג'יפים מסביבו, אבל בתמימותו של ילד בן 4 הוא בכלל לא הבין שמחפשים אותו". הממצאים אישרו מעל לכל ספק כי הפעוט שהה בגפו לאורך כל היממה שבה נרשמה הדרמה. גם אביו דמיטרי קוגן אישר זאת בדיווחים שמסר לאחר המפגש עם בנו: "יובל אמר לי שהוא שמע כנראה פצצות תאורה בלילה. הוא סיפר שהתעייף וישן מתחת לעץ, וזהו".

המוצא, עם הילד - צילום: מתוך הרשתות החברתיות המוצא, עם הילד | צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:09

הרגע המרגש של המציאה

כזכור, קוגן אותר ביום שישי אחר הצהריים באזור ניצנים, במרחק של יותר מארבעה קילומטרים מנקודת ההיעלמות הראשונית בחוף. מי שמצא אותו היה נועם שימחי, חסיד ברסלב מאשדוד שיצא עם הסוס שלו לסייע במאמצי החיפוש. "טעיתי עם הסוס בדרך לחוף, ואני רואה את הילד עומד מתחת לעץ", סיפר שימחי בהתרגשות.

מפקד המחוז, ניצב חיים בובליל, העריך כי הילד ניסה לשוב לביתו ברגל, נרדם בלילה בשטח הפתוח, ובמהלך יום שישי תפס מחסה מוצל מאימת החום הכבד - עד שיצא לעבר המתנדבים כששמע את קולות הסוסים של היחידה המסתערת.

"לא רובוטים, בני אדם"

את ההתרגשות הכבירה שליוותה את רגע הבשורה על מציאתו כשהוא בריא ושלם, תיאר סנ"צ אלישיב ב'כאן חדשות' במילים נרגשות: "ילד בן 4, בחום כבד, בשטח סבוך עם חיות בר, בלי מים ובלי אוכל - להצליח לשרוד וללכת מרחק כזה זה פשוט לא יאומן. כשקיבלנו את הדיווח שהוא נמצא בריא ושלם, הייתה התרגשות שקשה לתאר. אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם, וכל שוטר כאן הרגיש כאילו זה הילד הפרטי שלו".

הדרמה, שהחלה ביום חמישי בשעה 13:00 כאשר הילד נעלם באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף, הסתיימה בנס גלוי לאחר כמעט 24 שעות של חיפושים קדחתניים. אלפי מתנדבים, כוחות משטרה, זק"א ומד"א פעלו ללא הפסקה בשלוש זירות - בים, באוויר ועל פני הקרקע, עד לרגע המופלא בו אותר הפעוט בריא ושלם.