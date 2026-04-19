חוקרים מאוניברסיטת ייל חושפים כי לחץ הורי הוא "הרגל השלישית" והקריטית במאבק בהשמנת ילדים. מחקר חדש שפורסם ב-Pediatrics מוכיח כי טכניקות להרגעת ההורים יעילות יותר מדיאטות קשוחות, ומצליחות לבלום את העלייה במשקל אצל ילדים צעירים לאורך זמן (בריאות)
הידרדרות דרמטית במצבו של הילד בן ה-11 שנפגע מוקדם יותר היום מאוטובוס ברחוב אבא שאול בביתר עילית. למרות שפונה תחילה במצב בינוני, בבית החולים הדסה עין כרם מצבו הוגדר אנוש, והרופאים נלחמים כעת על חייו. המשפחה מתחננת: "קירעו שערי שמיים" (בארץ, חרדים)
כונני איחוד הצלה בבני ברק הוזמנו לשתי סעודות הודיה שערכו משפחות שילדיהם ניצלו, לאחר שנפגעו באורח קשה ואנוש בתאונות דרכים קשות בעיר | בני המשפחה והכוננים שחזרו את רגעי האירוע הקשה ופעולות ההצלה, כשהורי הילדים מודים להם בדמעות ״אתם המלאכים השומרים של בנינו״ (בארץ)
שוטרים ולוחמי מג"ב במעבר קלנדיה הופתעו במהלך הלילה לראות פעוט כבן 3, בעל חזות ירושלמית עם פאות וכיפה, נמצא לבדו כשהוא מנותק ממשפחתו ואינו משתף פעולה. החיפושים אחר ההורים נמשכו הבוקר עד שהם אותרו (חרדים, בארץ)
ילד בן ארבע מהצפון שסבל ממחלות רקע נפטר הערב לאחר שחלה במחלת השפעת, כך הודיע משרד הבריאות | משרד הבריאות חזר והדגיש לציבור את החובה להתחסן בשפעת, בפרט לסובלים ממחלות רקע ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת (חדשות, בריאות)
בן השלוש שיחק עם בן משפחה נוסף בפסנתר בין למעלה מ-40 שנה, בשלב מסוים, הפסנתר איבד יציבות והתהפך קדימה ומחץ את פלג גופו של הילד | המשטרה: "גופתו של המנוח שוחררה לידי המשפחה - לטובת הבאתו למנוחות" (בארץ)