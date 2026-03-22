שנים לאחר היעלמותו של סוכן ה־FBI לשעבר רוברט לווינסון באיראן, ארגון הביון האמריקאי מחדש את הקריאה לציבור למסור מידע הנוגע להיעלמותו | משפחתו ניהלה מאבק של יותר מעשור לשובו בשלום, תוך שהיא מאשימה את המשטר האיראני בלכידתו ובכליאתו (מעניין)
היאכטה הישראלית שנעלמה בלב ים בזמן סופת "ביירון", ואותרה בקפריסין אחרי שעות של חרדה, הגיעה הבוקר לארץ, למעגן בעיר חדרה | גם מסע חזרתה ארצה לא עבר חלק, וכי בשל תקלת מנוע, עגנה בסופו של דבר בישראל באיחור של שעות | בתחילה עלה חשד לפלילים, בין היתר בשל התנהלות חריגה של הנוסעים, שלפי החשד הביאה להיעלמותם מהרדאר (בעולם)
ליו ג'יאנצ'או, דיפלומט בכיר שנחשב למועמד מוביל לתפקיד שר החוץ של סין, נעצר בתחילת אוגוסט בצל חקירה של הרשויות | היעלמותו יוצאת הדופן מעוררת חששות על משבר בצמרת מדיניות החוץ הסינית | ליו נודע בסגנונו הפתוח ונסיעותיו התכופות ברחבי העולם, כצפוי, סיבת המעצר לא פורסמה (בעולם)
כמעט שנתיים וחצי אחרי היעלמות הנער החרדי מוישי קליינרמן, הפרשייה המסתורית מקבלת תפנית חדה עם הסגרתו של חשוד עיקרי בקשר למעורבות מאנגליה | לפי הדיווח - חוקר המשטרה הטיח בחשוד כי נמצאו ממצאי די. אן. אי. שמשויכות לכאורה לנער ברכבו של החשוד | החשוד מכחיש כל קשר לעניין (חרדים)