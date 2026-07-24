ברוך ה': הילד יובל כוגן אותר בריא ושלם לאחר יממה של חיפושים

יובל כוגן ( צילום: דוברות המשטרה )

ברוך ה' - סוף טוב לחיפושים המתישים: יובל כוגן, ילד בן 4 שנעלם אתמול בצהריים באזור חוף אשקלון, אותר לפני זמן קצר כשהוא בריא ושלם. החיפושים, שנמשכו כמעט 24 שעות רצופות, הסתיימו בהקלה גדולה למשפחה ולמאות המתנדבים שפעלו בשטח.

הילד נעלם אתמול בשעה 13:00 באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף בחוף הצפוני של אשקלון, בעת שהיה בטיול משפחתי עם אביו ואחיותיו. על פי הדיווחים, הילד התחיל לחקור שיח בדיונות, ולאחר 3-4 דקות של חוסר תשומת לב, הוא נעלם כלא היה. במהלך היממה האחרונה פעלו מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים של זק"א לצד משטרת ישראל, כוחות החירום וגורמי ההצלה, תוך הפעלת כלל אמצעי האיתור שברשות הארגון. מתנדבי זק"א ביצעו סריקות נרחבות מהקרקע ומהאוויר באמצעות רכבי שטח 4X4, רחפנים מתקדמים וציוד טכנולוגי ייעודי. אריה בלומנפלד, מפקד זק"א 360 צוות אשקלון, מסר: "לאחר יממה של חיפושים של מתנדבי זק"א 360, הילד אותר בריא ושלם. אני רוצה להודות לכלל המתנדבים שפעלו בשטח ולא ויתרו עד למציאתו".

( צילום: מצלמת אבטחה )

החיפושים התנהלו במקביל בשלוש זירות - בים, באוויר ועל פני הקרקע. תנאי השטח בזירת האירוע היו מורכבים ביותר והקשו על פעולות הסריקה, שכן מדובר ברצועת חוף שאינה מוכרזת לרחצה, הפועלת ללא שירותי הצלה וללא שוברי גלים. האזור כולל מצוק תלול וגבוה, רצועת דיונות רחבה וקו מים פתוח.

במהלך החיפושים הצטרפו גורמים נוספים למאמצים, כאשר שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להעמיד לרשות החיפושים ספינה של רשות הספנות והנמלים, המצוידת באמצעי סריקה מתקדמים. כמו כן, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם דינה כוגן, אימו של יובל, והביע את דאגתו העמוקה תוך שהוא מעדכן אותה כי הוא נמצא בקשר הדוק עם מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ.

בזק"א מודים לכלל הכוחות שפעלו בשיתוף פעולה מלא לאורך שעות החיפושים, ומביעים תקווה כי הילד ומשפחתו יזכו מעתה לשקט ולרוגע. דוברות יכ"ל מסרה: "אנו מודים לרבבות אלפי ישראל על הסיוע בהפצה ובחיפושים".

האם, שחששה במהלך החיפושים כי מדובר באירוע חמור יותר מילד שהלך לאיבוד, יכולה כעת לנשום לרווחה. "אני חוששת שהם מחפשים באותו המקום, אני חוששת שיש פה אירוע של חטיפה", מסרה אתמול בדאגה רבה. "אלה שעות קריטיות שכולם יהיו על הרגליים - זה עניין של חיים או מוות". כעת, לאחר שהילד אותר בריא ושלם, המשפחה יכולה לחזור לשגרת חייה.