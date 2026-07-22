לוחמי משמר הגבול נדהמו: חמור כפות התגלה בתא מטען של רכב פרטי | צפו

צפו בתיעוד - צילום: דוברות המשטרה צפו בתיעוד | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:28

אירוע חריג התרחש אמש (שלישי) במעבר המנהרות בירושלים, כאשר לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים איתרו חמור כפות בתא המטען של רכב פרטי שהגיע מכיוון גוש עציון.