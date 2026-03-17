בחסות המלחמה והכתישה האווירית של חיל האוויר נגד מחסומים וריכוזים של כוחות הבסיג', באיראן החל לפרוח טרנד של אזרחים המבהילים אנשי הבסיג' עם השמעת קולות רחפן מתקרב - מה שגורם להם להימלט בבהלה ולנוס על נפשם | היום (שלישי) הופץ תיעוד משעשע בו נראה אזרח שעמד במחסום דרכים והשמיע קול של רחפן מרדיו הרכב שלו - מה שגרם לכוח במחסום של הבסיג’ לברוח לאחר ששמעו את הקול | צפו (בעולם)
חוקרים ממרכז VIB וגנט שבבלגיה זיהו שכבת תאים ייחודית בבסיס מקלעת הדמים במוח - "תאי מחסום בסיס" - היוצרת קו הגנה נוסף בין הדם, נוזל המוח־שדרה והרקמה העצבית | המחסום הדינמי הזה נשבר בזמן דלקת מערכתית ומאפשר חדירה של תאים וחומרים אל מערכת העצבים המרכזית, ומציע יעד טיפול חדשני למחלות נוירולוגיות ודלקתיות (בריאות)
שוטרים ולוחמי מג"ב במעבר קלנדיה הופתעו במהלך הלילה לראות פעוט כבן 3, בעל חזות ירושלמית עם פאות וכיפה, נמצא לבדו כשהוא מנותק ממשפחתו ואינו משתף פעולה. החיפושים אחר ההורים נמשכו הבוקר עד שהם אותרו (חרדים, בארץ)
לפי דיווח שמתפרסם היום בישראל, בצה"ל בוחנים דרכים כדי להתמודד עם תופעת היטמעות מחבלי חמאס באוכלוסייה הגולה מעזה | עד כה ירדו מן העיר עזה כ-800,000 תושבים, בהם גם לפי הערכות מחבלים רבים | זה המתווה שנבחן כעת בצה"ל (צבא)
המחבל שביצע את הפיגוע הבוקר במחסום תייסיר, הצליח לחדור את שכבות ההגנה הצה"ליות ולחדור לתוך המתחם בו שהו חיילים, כך עולה מתחקיר ראשוני של האירוע | במהלך חילופי הירי נפצעו לפחות שבעה בני אדם, בהם שניים במצב אנוש | כל הפרטים (אקטואליה)