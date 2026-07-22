כוח מסתערבים פשט בחשאיות על מחנה שועפאט ועצר שני מבוקשים שתכננו פיגוע טרור בירושלים
מסתערבי מג"ב ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים בהכוונת שירות הביטחון הכללי פשטו באופן סמוי על מספר בתים מחנה שועפאט ועצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע טרור בטווח הזמן המיידי בירושלים | צפו במעצר הדרמטי (משטרה)
מעצר המבוקשים בידי המסתערבים| צילום: צילום: דוברות המשטרה
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בפעילות משותפת של מסתערבי מג"ב ירושלים, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ובהובלת פיקוד המרחב, בסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל, נעצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי.
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