בבלי
בהכוונת השב"כ | תיעוד המעצר

כוח מסתערבים פשט בחשאיות על מחנה שועפאט ועצר שני מבוקשים שתכננו פיגוע טרור בירושלים

מסתערבי מג"ב ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים בהכוונת שירות הביטחון הכללי פשטו באופן סמוי על מספר בתים מחנה שועפאט ועצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע טרור בטווח הזמן המיידי בירושלים | צפו במעצר הדרמטי (משטרה)

מעצר המבוקשים בידי המסתערבים
מעצר המבוקשים בידי המסתערבים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בפעילות משותפת של מסתערבי מג"ב ירושלים, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ובהובלת פיקוד המרחב, בסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל, נעצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי.

כוח המסתערבים נכנס למרחב מחנה שועפאט באופן סמוי, ובהמשך עבר לפעילות גלויה. הכוחות פשטו במקביל על שני מבנים, איתרו את שני החשודים בבתיהם ועצרו אותם.

עם השלמת הפעילות יצאו כלל הכוחות מהשטח ללא אירועים חריגים.

שני ה, תושבי מחנה שועפאט, הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.

מעצרפיגועמעצר מבוקשיםמסתערביםשועפט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה ופלילים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר