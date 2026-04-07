מסתערבי מג״ב עצרו בג'נין שני מחבלים המשתייכים לארגון הטרור הג׳יהאד האיסלאמי, אשר לקחו בעבר חלק בהתארגנויות טרור במרחב | בפעילות משלימה עצרו הכוחות מספר חשודים, ובנוסף איתרו והחרימו אמצעי לחימה (צבא ובטחון)
כוחות שב"כ וצה"ל עצרו בשכם מבוקש החשוד במעורבות בפיגועים והנחת מטענים נגד כוחות הביטחון | המבוקש, המזוהה עם פתח, נעצר בפעילות ממוקדת במסגרת מבצע "חמש אבנים", לאור יום, בשוק בלב הקסבה בשכם | הלוחמים פעלו בחשאיות ונטמעו בלב הקסבה, וברגע שניתן האות שלפו נשקים ועצרו את המבוקש | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (ביטחון)
לאחר פרסום התיעוד שבו נראים שני מבוקשים יוצאים מהמבנה כשהם מניפים ידיים ונורים למוות, גורמים במג"ב מציגים את גרסת הכוח | לדבריהם, המבוקשים ניסו להימלט לפני שנשלל החשד שהם חמושים, והירי בוצע מחשש לסכנה מיידית לכוחות | מח"ש פתחה בחקירה והאירוע מצוי בבחינה של גורמי הפיקוד (חדשות)
האם ישראל משנה טקטיקות פעולה בזמן הפסקת האש ברצועה? ארגון טרור מקומי בעזה דיווח היום כי אחד ממפקדי הארגון חוסל הבוקר בירי "בידי כוח ציוני מיוחד" במרכז הרצועה | כבר לפני למעלה משבועיים דווח ברצועה על חיסול מסתורי של מטיף עזתי שהיה מעורב בחטיפתם של משפחת ביבס ו"מצא את מותו" (עזה)
הפלסטינים פרסמו היום תיעוד דרמטי ממצלמות אבטחה בו נראה כוח מסתערבים ישראלי 'שולף' מבוקשים בכניסה למחנה הפליטים אל-עמארי באל-בירה | בתיעוד הדרמטי נראים המסתערבים פורקים באמצע הכביש, ותוך כחצי דקה כבר היו בדרכם החוצה - עם העצורים | צפו בתיעוד (צבא)
לוחמי יחידת דובדבן ושב״כ עצרו במהלך החודש האחרון 12 מחבלים שתכננו לבצע פיגועים ביהודה ושומרון | בנוסף, הכוחות איתרו והחרימו אמצעי לחימה רבים, ובהם מטענים מאולתרים ונשקים | צפו בתיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי דובדבן במהלך אחד ממבצעי המעצר (ביטחון)
בפעילות נרחבת של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, לוחמי החטיבה לביטחון פנים (בט״פ) ויחידת המסתערבים של מג״ב ירושלים במינה הפליטים שועפט זוהו רעולי פנים שהשליכו סלעים לעבר הכוחות שפעלו במקום | אחד המפגעים נורה בשעת מעשה ופונה לטיפול רפואי כשהוא פצוע קשה (בארץ)