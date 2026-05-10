צה"ל מפקיע שטח בלב ג'נין • צעד חסר תקדים מאז אוסלו

בצעד חסר תקדים מאז חתימת הסכמי אוסלו, פרסם צה"ל הבוקר (ראשון) צו צבאי המודיע על תפיסת שטח של כ-7,247 דונם בתוך העיר ג'נין שבצפון השומרון. על פי הצו, המקרקעין נתפסים "לצרכים צבאיים" כהכנה להקמת מתחם צבאי קבוע במקום.

הצו, הנושא את המספר 70/26/ת, חתום על ידי המפקד הצבאי באזור ומפרט כי השטח הנתפס ממוקם בגוש 20071 המוסדר, וכולל את חלקות 40, 41, 30 ודרכים ביניהן. ההחזקה המוחלטת במקרקעין עוברת למדינת ישראל באמצעות הקצין לענייני משרד הביטחון.

מקורות מקומיים מסרו לתקשורת כי האדמות שעליהן חל הצו נמצאות באזור החולש על מחנה הפליטים ג'נין. לדבריהם, "מדובר במהלך נוסף במסגרת הניסיונות להרחיב את השליטה ההתנחלותית באזור ולקבוע עובדות חדשות בשטח".

נוהל פרסום והתנגדות

על פי הצו, העתקים ממנו ומהמפה המצורפת יימסרו לבעלי המקרקעין או למחזיקים בהם על ידי מנהלת התיאום והקישור ג'נין, וכן ייתלו במקרקעין המיועדים לתפיסה. בנוסף, העתקים ייתלו על לוח המודעות במנהלת התיאום והקישור למשך שבעה ימים מיום תחילת תוקפו.

הצו מעניק לכל מי שרואה עצמו נפגע זכות להגיש התנגדות באמצעות מנהלת התיאום והקישור ודרך לשכת היועץ המשפטי לאזור, בתוך שבעה ימים ממועד ביצוע הסיור עם בעלי המקרקעין. מנהלת התיאום והקישור תקבע את מועד הסיור ותודיע על כך לבעלי המקרקעין.

הפקעת השטח בג'נין מהווה שינוי מדיניות משמעותי, שכן מדובר בפעם הראשונה מאז הסכמי אוסלו שצה"ל מפקיע שטח בתוך עיר פלסטינית גדולה למטרות צבאיות. הצעד צפוי לעורר תגובות בינלאומיות ומקומיות, ומשקף את המדיניות הביטחונית החדשה של ישראל בצפון השומרון.