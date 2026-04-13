ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב למשבר המדיני מול ארה"ב בדברים שאמר מוקדם יותר היום סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ולדברים שאמר טראמפ בראיון למגזין "טיים" | לדברי נתניהו, הקואליציה לא קידמה ולא תקדם ריבונות, "למעט חבר כנסת ממורמר אחד שפוטר" (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים על הפסקת התמיכה של ארה"ב בישראל, אם האחרונה תחליט לספח את יהודה ושומרון בחקיקה | הנשיא אמר כי ישראל תאבד כל תמיכה מארה"ב אם תספח את יהודה ושומרון | על מרואן ברגותי אמר שהוא "צריך לחשוב על זה", אם ישראל צריכה לשחררו | על אבו מאזן: "הוא אדם נחמד" (חדשות, מדיני)
שר החוץ גדעון סער התייחס היום במהלך מסיבת עיתונאים עם שרת החוץ האלבנית להחלטת בית הדין הבינלאומי בהאג לחייב את ישראל לשתף פעולה עם אונר"א | בדבריו התייחס גם להחלת הריבונות בקריאה טרומית אמש ואמר כי מדובר בתרגיל של האופוזיציה (חדשות)
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס תקף בחריפות את החלטת הכנסת לספח את יהודה ושומרון ומעלה אדומים, הצבעה שעברה בקריאה טרומית | ואנס אמר כי הוא נעלב מזה באופן אישי, והוסיף שטראמפ הבהיר שהוא נגד סיפוח וכי "זה לא יקרה" (בעולם)
ריבונות ישראלית על חלקים נוספים מיהודה ושומרון היא אולי צעד חיובי שנתמך במידה מסוימת על ידי ארצות הברית, אך הוא עשוי לעורר גל של הסתייגויות וחששות ברחבי הקהילה הבינלאומית, ובראשם מועצת הביטחון של האו"ם | האם מדובר בתפנית היסטורית, או בהתנגשות דיפלומטית קשה ברקע הדרישה למדינה פלסטינית? (מגזין)
בכירי צבא אמרו לעיתון ה'ניו יורק טיימס' שישראל לא שוללת גם את האפשרות לחזור למלחמה קרקעית ברצועה | ישראל נכונה גם להחיל שליטה רשמית יותר על חלקים ברצועה כדי להלחיץ את חמאס | וגם: זו הסיבה שישראל לא חזרה לתמרן ברצועה, למרות החזרה ללחימה (מדיני)