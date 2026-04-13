מה מעסיק אותו?

"אני מודאג מאוד": השיחה של הקנצלר הגרמני עם נתניהו

פרידריך מרץ פרסם ציוץ באנגלית, שבו הודיע על שיחה עם נתניהו וכי הבהיר כי "חייב להיות איסור על סיפוח דה פקטו של הגדה המערבית" (בעולם)

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ פרסם הערב (שני) ציוץ ברשת X, בו הוא מתייחס באופן ישיר למדיניות ישראל ביהודה ושומרון. בציוץ שפורסם באנגלית, מסר מרץ כי הוא "מודאג מאוד מההתפתחויות בשטחים הפלסטיניים".

"בשיחת הטלפון שלי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהרתי שחייב להיות איסור על סיפוח דה פקטו של הגדה המערבית", כתב הקנצלר הגרמני.

הציוץ מהווה התייחסות, בין היתר, להצבעה שנערכה לא מכבר בכנסת בקריאה טרומית על חוק הריבונות ביהודה ושומרון. ההצבעה עוררה גל תגובות בינלאומיות.

הציוץ של מרץ בעברית מהווה מחווה דיפלומטית מצד אחד, אך גם מסר ברור לציבור הישראלי מצד שני. השימוש בשפה העברית מעיד על רצון להעביר את המסר ישירות לאוזני הציבור בישראל, מעבר לערוצים הדיפלומטיים הרגילים.

