"אני מודאג מאוד": השיחה של הקנצלר הגרמני עם נתניהו

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ( צילום: שאטרסטוק )

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ פרסם הערב (שני) ציוץ ברשת X, בו הוא מתייחס באופן ישיר למדיניות ישראל ביהודה ושומרון. בציוץ שפורסם באנגלית, מסר מרץ כי הוא "מודאג מאוד מההתפתחויות בשטחים הפלסטיניים".

"בשיחת הטלפון שלי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהרתי שחייב להיות איסור על סיפוח דה פקטו של הגדה המערבית", כתב הקנצלר הגרמני. הציוץ מהווה התייחסות, בין היתר, להצבעה שנערכה לא מכבר בכנסת בקריאה טרומית על חוק הריבונות ביהודה ושומרון. ההצבעה עוררה גל תגובות בינלאומיות.

הקנצלר בישראל ( צילום: עמו )

הציוץ של מרץ בעברית מהווה מחווה דיפלומטית מצד אחד, אך גם מסר ברור לציבור הישראלי מצד שני. השימוש בשפה העברית מעיד על רצון להעביר את המסר ישירות לאוזני הציבור בישראל, מעבר לערוצים הדיפלומטיים הרגילים.