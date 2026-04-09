מתיאס דופנר, מבכירי עולם המדיה הגרמני ומי שנחשב לתומך מובהק של העם היהודי, קיבל מצה שמורה מהרב החרדי | השניים שוחחו על חשיבות הפצת אור ועמידה חיובית בחיים האישיים והקהילתיים, ועל ההכרה בניסים היומיומיים - ברקע המלחמה באיראן (יהדות, בעולם)
מלבנון ועד לבית המשפט בקרלסרוהה: דרמת המעצר של קאמל מ., החשוד בהקמת תשתית לוגיסטית ומחסני נשק סמויים בלב האיחוד האירופי. כך נחשפו נתיבי הרכש החשאיים של חמאס במערב ומה המידע הדרמטי שהפיקו רשויות הביטחון בחקירה? (בעולם)
דרמה אסטרטגית בברלין ובלונדון: המעצמות האירופיות הכריזו על האצת פרויקט הדגל לפיתוח משפחת טילים מתקדמת שנועדה לנטרל את מערכות ההגנה הצפופות בעולם. המטרה: עצמאות ביטחונית מוחלטת והרתעה חסרת תקדים מול איומים מרוחקים (בעולם)
בית משפט בגרמניה גזר שש וחצי שנות מאסר על פעיל חיזבאללה שרכש רכיבים לתוכנית הכטב"מים של הארגון במיליוני אירו. בין הפשעים: אספקת הציוד ששימש למתקפת הכטב"ם על בית האבות בהרצליה ביום כיפור. כך פעל מערך הרכש החשאי של נסראללה מתוך היבשת (בעולם)
האדמו"ר מויז'ניץ ימריא ביום ראשון הקרוב לסדרת טיפולים רפואיים קצרה בגרמניה, ממנה הוא צפוי לשוב למעונו לקראת שבת קודש | המסע הרפואי הנוכחי מגיע לאחר טיפול דומה שנערך בקיץ האחרון בגרמניה, הליך מורכב שעבר האדמו"ר בלוס אנג'לס לפני כשנה, וסדרת טיפולים בישראל – במהלכם שהה האדמו"ר בדירה שנשכרה עבורו במושב אורה הסמוך | כלל ישראל ממשיכים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)
ביקור מדיני תחת אש: בעוד מבצע "שאגת הארי" מעמיק, שר החוץ גדעון סער אירח את מקבילו הגרמני לסיור מטלטל בבית שמש. המפגש קורע הלב עם האלמנה שאיבדה את בעלה והבת ששכלה את אמה ואחיה בטיל האיראני. "העולם חייב לראות את הזוועה" (בארץ, פוליטי מדיני)
במהלך מפגש של משלחת חברי כנסת עם נשיאת הבונדסטאג יוליה קלקנר, הבהיר יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב כי הציבור החרדי דוחה ומגנה את התנכלויות לאנשי דת נוצרים וכמובן שאין שביעות רצון מכך • מקלב הודה לחברי הפרלמנט על הסיוע לניצולי השואה: "מעריכים את המחויבות שלכם" (חרדים, בעולם)
רגע של הומור דיפלומטי בוועידת הביטחון במינכן, כשקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, עקץ את ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בנושא הברקזיט | אמירה שהצחיקה את הנוכחים ושברה את הקרח לפני הדיונים הרציניים מול האיום הרוסי (חדשות בעולם)
כמאתיים וחמישים אלף בני אדם הפגינו בשבת נגד משטר האייתולות בטהרן, לצד ועידת הביטחון שהתקיימה בעיר מינכן, גרמניה | בהפגנה ובוועידה השתתף גם מקורבו של הנשיא טראמפ לינדזי גראהם | בהפגנת הענק נצפו דגלי ישראל רבים, לצד קריאות לישראל וארה"ב לפעול להפלת המשטר האכזר (בעולם)
מפסגת הבארוק הפרוסי לתהומות השכחה: מסע בלשי בעקבות יצירת המופת האבודה שנותרה אחת מהתעלומות הגדולות בהיסטוריה | בין הוד מלכותי, ביזה נאצית ואובססיה אנושית שאינה יודעת שובע להרפתקאות, אוצרות וסודות אבודים (מגזין בבלי)
חברת התעופה הגרמנית קונדור הודיעה היום על חידוש הטיסות הסדירות מנמל התעופה פרנקפורט (FRA) לנתב"ג, החל מ-11 במאי 2026 | הקו החדש יופעל באמצעות מטוסי Airbus A320 | הטיסות זמינות להזמנה כבר כעת באתר החברה, בטלפון ובאמצעות סוכני הנסיעות (תעופה)
מחקר מקיף מאוניברסיטת הספורט של קלן בגרמניה ונתונים משלימים ממדינות נוספות מצביעים על כך שהשרירים עצמם פועלים כבלוטה אנדוקרינית - מפרישים חלבונים מיוחדים הנלחמים בתאי סרטן, בולמים את הזדקנות הגוף ומשפרים את תפקוד מערכות החיסון והחילוף החומרים (בריאות)
בצל האיומים והלחצים מצד טראמפ, דבריו של שר החוץ הגרמני לשעבר עוררו סערה בבריסל כאשר קרא לאירופה לפתח פצצה אטומית משלה כדי להגן על עצמה | וגם, היכן יש פצצות גרעיניות של ארה"ב על אדמת גרמניה? (חדשות בעולם)