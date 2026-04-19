העתיד של המודיעין הצבאי כבר כאן, והוא קטן בהרבה ממה שדמיינתם. חברת הסטארט-אפ הגרמנית SWARM Biotactics החלה לספק לנאט"ו ולצבא גרמניה (הבונדסוור) טכנולוגיה פורצת דרך: נחילי חרקים סייבורגים מתוכנתים.

הפרויקט, שזכה להשקעה של כ-13 מיליון אירו, נועד לפתור את אחת הבעיות המורכבות ביותר בלוחמה מודרנית – איסוף מודיעין בתוך מבנים, הריסות ומנהרות תת-קרקעיות. בניגוד לרחפנים זעירים שמתקשים לנווט במקומות צפופים או רועשים מדי, הסייבורגים החדשים הם חרקים חיים (כמו תיקנים) שעליהם מורכב "תרמיל" אלקטרוני זעיר. המערכת פועלת באמצעות גירוי עצבי ביו-אלקטרוני: אלקטרודות זעירות המושתלות בגופו של החרק מאפשרות למפעילים "לנווט" אותו מרחוק על ידי שליחת אותות חשמליים המשפיעים על כיוון התנועה והמהירות שלו. החרקים מצוידים בחיישנים מתקדמים: מצלמות זעירות להעברת וידאו חי מהשטח, מערכות בינה מלאכותית (AI) לעיבוד נתונים על גבי הפלטפורמה לצמצום עומס התקשורת, חיישני קול וחיישנים כימיים לזיהוי נוכחות אדם או חומרים מסוכנים, ומערכת תקשורת מאובטחת להעברת מידע בזמן אמת ליחידות בשטח.

היתרון המרכזי של החרקים הסייבורגים הוא יכולתם לעבור ב"50 המטרים האחרונים" של שדה הקרב – אזורים שבהם רחפנים נתקלים בקשיי ניווט, חסימות GPS או חשיפה מהירה. החרקים נעים בשקט מוחלט, מסוגלים להשתחל דרך חריצים צרים בהריסות, ונהנים מהיכולות הטבעיות של החרק לשרוד בתנאי שטח קשים ולנוע על פני משטחים מורכבים ללא צורך במנועים יקרים.

בנוסף, החברה מציגה מודל ייצור מהפכני: "גידול במקום מפעלים". במקום קווי ייצור מורכבים של רובוטים עדינים, ניתן להרחיב את ה"צי" באמצעות ריבוי טבעי של החרקים. המודל נשען על ניצול מחזור החיים הטבעי של החרקים.

החרקים מגודלים בחוות גידול ומתרבים באופן טבעי, ולאחר מכן מצוידים ב“תרמיל” אלקטרוני זעיר הכולל חיישנים, עיבוד AI ותקשורת. תהליך ההרכבה עצמו מהיר יחסית, ונעשה על גבי החרק החי המשמש כפלטפורמה ביולוגית קיימת.

כך הופך החרק ל“שלדה חיה” שמספקת כבר את יכולות התנועה וההישרדות, בעוד שהמערכת האלקטרונית רק מכוונת ומרחיבה את יכולותיו.

היתרון המרכזי הוא שילוב של עלות נמוכה ויכולת ייצור המוני מהירה, לצד אספקה רציפה של יחידות “מתכלות” ללא תלות בשרשראות ייצור כבדות. בכך משתנה גם הלוגיסטיקה המסורתית - ממפעלי ייצור למחזורי גידול ובקרה ביולוגית.

הטכנולוגיה הזו מסמנת את המעבר מרובוטיקה טהורה למערכות ביו-היברידיות, שבהן האבולוציה מספקת את יכולת התנועה וההישרדות, והאדם מוסיף את שכבת השליטה והמודיעין. כעת, כשנאט"ו כבר מטמיעה את המערכות הללו, נראה ששדה הקרב של העתיד יהיה רוחש ובלתי נראה מאי פעם.