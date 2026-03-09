סרטונים ויראליים ממפעלים בהודו חושפים מציאות דיסטופית שבה פועלי טקסטיל מתעדים כל תנועת יד זעירה וכל "קיצור דרך" מקצועי | המידע שנאסף משמש לאימון בינה מלאכותית ורובוטים, במה שנראה כהכשרת הדור הבא של העובדים – המכונות שיחליפו אותם ביום מן הימים (חדשות בעולם)
מהנדסי אוניברסיטת נורת׳ווסטרן בארה״ב פיתחו רובוטים מודולריים מהפכניים המסוגלים להתחבר זה לזה, להתפצל לגורמים עצמאיים, להתחדש לאחר פגיעה - ואף להמשיך לנוע במרחב ללא שליטה אנושית | מדובר בפריצת דרך בעולם הבינה המלאכותית והביומכניקה, המטשטשת את הגבול בין מכונה ליצור חי (טכנולוגיה)
הרובוט אטלס של בוסטון דיינמיקס נפרד מהאקרובטיקה במופע סיום מרהיב ויוצא לדרך חדשה ככוח עבודה במפעלי יונדאי | המכונה המפורסמת בעולם הפכה ממיזם מחקרי לרובוט ייצור עוצמתי שמשלב בינה מלאכותית ויכולות פיזיות חסרות תקדים (טכנולוגיה, מעניין)
כשהטכנולוגיה פוגשת את חזית הלחימה, הגבולות בין אדם למכונה הולכים ומטשטשים בדרכים שלא דמיינו | חורף של 2026 משנה את פני המערכה באוקראינה, שלושה חיילים רוסים נכנעו למערכת רובוטית קרקעית אוקראינית, בתיעוד שחושף את המהפכה הטכנולוגית בחזית (חדשות בעולם)
סטארט־אפ חדש בשם Agile ONE ממינכן חושף רובוט הומנואידי תעשייתי, שפותח לעבוד בסביבת מפעל אמיתית, לבצע עבודות חוזרות ומדויקות, לתקשר בקול עם עובדים אנושיים ולהתמודד עם תנאי עבודה מאתגרים - תוך שילוב 71 דרגות חופש, חמש אצבעות בכל יד וסוללה המחזיקה עד שמונה שעות עבודה רציפות (טכנולוגיה)
בעוד אילון מאסק מבטיח מהפכה עתידית, סין כבר מייצרת אותה בפועל עם אלפי רובוטים הומנואידים שיוצאים מפס הייצור ויתרונות עלות דרמטיים בשרשרת האספקה | עם שליטה מוחלטת ב-CES 2026, בייג'ינג הופכת את ה"בינה המלאכותית המגולמת" למנוע צמיחה לאומי שנועד לפתור את המשבר הדמוגרפי ולכבוש את פסגת הטכנולוגיה העולמית (טכנולוגיה, בעולם)
עד שנת 2030 האנושות תצטרך להחליט האם לקחת את הסיכון הגדול ביותר בתחום: לאפשר למערכות בינה מלאכותית להתחיל לאמן את עצמן ולהפוך לחכמות יותר ללא התערבות אנושית ישירה | אם יוחלט לאפשר לבינה המלאכותית לשפר את עצמה בצורה עצמאית, ישנם שני איומים מרכזיים (טכנולוגיה)
חוקרים בדרום קוריאה פיתחו שריר מלאכותי גמיש, קל וחזק במיוחד שמסוגל להרים משקל השווה ל-4,000 פעמים ממשקלו האישי – הרבה מעבר ליכולות הביולוגיות של שרירי אדם | הפיתוח, שמתבסס על טכנולוגיה מתקדמת של פולימרים מגנטיים עם גמישות משתנה, עשוי להוביל לפריצת דרך ברובוטים דמויי אדם, התקנים לבישים וממשקי אדם-מכונה (טכנולוגיה)
ארבע קבוצות רובוטים דמויי אדם התחרו לראשונה במשחקי כדורגל עצמאים לחלוטין – ללא התערבות אנושית – והציגו את ההתקדמות של סין בתחום הרובוטיקה, בדרך לעתיד שבו רובוטים ישתלבו בחיי היומיום ובספורט (טכנולוגיה)