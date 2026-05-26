רובוט ביתי מתקדם נוחת בישראל: יקפל כביסה ויגיש קפה

רובוט בחנות נוחות בסין ( צילום: מסך )

החל מחודש יוני הקרוב, מציאות שנראתה עד לא מזמן כמדע בדיוני עומדת להגיע לבתים הישראליים. ענקית הטכנולוגיה הסינית UNIX AI תשיק בארץ את קו הרובוטים האישיים שלה, כאשר הדגם הראשון שינחת בישראל הוא WANDA – רובוט ביתי מתקדם המסוגל לבצע מטלות בית מורכבות בעזרת זרועות ביוניות ובינה מלאכותית.

המחיר אמנם לא זול – 150 אלף שקלים לדגם הבסיסי – אך היכולות מרשימות במיוחד. וונדה, כפי שהוא מכונה, מסוגל לסדר חדרים, להציע מיטות, לפנות שולחנות, לאסוף בגדים ולהעבירם למכונת הכביסה, ואף להגיש קפה ישירות לשולחן הסלון. כל זאת תוך תנועה עצמאית בבית ובצורה בטוחה לסביבה אנושית. חצי הומנואיד, יכולות מלאות בניגוד לרובוטים הומנואידיים מלאים כמו אלו של חברת Figure או Optimus של טסלה, וונדה מוגדר כ"חצי הומנואיד". פלג גופו העליון מדמה מבנה אנושי מבוסס בינה מלאכותית, אך במקום רגליים הוא מצויד בשלדה בעלת ארבעה גלגלים עם היגוי והנעה מלאים. החלטה זו, כך מסבירים ב-UNIX AI, נועדה להבטיח יעילות ויכולת תנועה זריזה וחלקה בסביבות שירות אמיתיות. טירוף בעיניים: מוסלמי תועד מחריב באישון לילה חנות בייגל ישראלית יוסי נכטיגל | 25.05.26 בחור ישיבה מ'דרכי איש' נעצר בכביש 383 • ארגוני הסיוע מזהירים חיים כהן | 06:04 המפרט הטכני מרשים: גובה של 1.40 מטר, משקל של כ-80 קילוגרם, וזוג זרועות ביוניות בעלות 34 מפרקים המעניקות דרגות חופש תנועה גבוהות. התפסנים האדפטיביים והחכמים מאפשרים הרמת חפצים במשקל של עד 12 קילוגרם, בעוד שטעינה בודדת של הסוללה מספיקה ל-8 עד 16 שעות עבודה רציפות.

רובוטים במהלך ההדגמה ( צילום: צילום מסך )

למידה בדרך הקשה

התקשורת עם הרובוט מתבצעת באמצעות פקודות קוליות, והוא מסתנכרן ישירות לחשבון ה-ChatGPT האישי של המשתמש. נכון להיום הממשק הקולי דובר אנגלית, אך בחודש הבא צפוי שחרור של עדכון גרסה שיטמיע גם את השפה העברית, כחלק מעדכוני תוכנה שוטפים.

אולם, רגע לפני שמפטרים את עוזרת הבית, חשוב להבין שהשילוב דורש הסתגלות. הלמידה של וונדה מבוססת על "חיקוי מתוך הדגמה" – כדי ללמד אותו מטלה חדשה, יהיה צורך לצלם סרטון וידאו של הפעולה המבוקשת. הרובוט יעבד את הסרטון במשך מספר שעות, ורק לאחר מכן ייצא לבצע את המשימה בעצמו. שיטה דומה הוצגה לאחרונה גם על ידי חברת Physical Intelligence, שהצליחה לאמן רובוט לקפל כביסה ללא הכשרה ישירה.

האתגרים המקומיים

הבית הישראלי מציב מספר אתגרים ייחודיים. ראשית, בניגוד לארה"ב או סין, הרובוטים בארץ לא יהיו מחוברים בשלב זה ל"אינטרנט של הדברים". המשמעות היא שהם יתקשו לתפעל מכשירים חכמים כמו מדיחי כלים, מכונות כביסה או מכונות קפה – יכולות שבמעבר לים מופעלות על ידם בקלות.

שנית, הבית הישראלי הטיפוסי נוטה להיות צפוף ועמוס יותר ממעבדות הפיתוח שבהן הרובוט התאמן. מכיוון שמדובר בתהליך למידה, ייתכנו "תאונות קלות" בדרך: הרובוט עלול להשתפשף במשקופים, להיתקל ברהיטים עד שילמד את תוואי הבית, או להסתגל מחדש לנשיאת כלים וצלחות במשקלים משתנים.

שלישית, סוגיית הפרטיות. תנועת הרובוט במרחב מתאפשרת הודות למצלמות מתקדמות וחיישני לייזר שממפים את הבית ברמת פירוט גבוהה – עובדה שמעלה באופן טבעי שאלות לגבי שמירה על פרטיות הדיירים.

שירות VIP והצצה לעתיד

רכישת הרובוט כוללת חבילת שירות מקיפה. טכנאים מוסמכים שעברו הכשרה ייעודית במעבדות UNIX AI יגיעו לבית הלקוח כדי לסנכרן את המערכות, להעביר הדרכה מפורטת, ולוודא שוונדה מוכן להשתלב בשגרת החיים בצורה חלקה ומיידית.

למרות שוונדה מתאים גם לבתים, הפרופיל שלו מותאם במקור גם לתעשיית האירוח ולמעבדות רפואיות. מי שמחפש רובוט שנתפר במיוחד למידותיו של הבית הפרטי, ישמח לשמוע שבהמשך מתכננת החברה לייבא ארצה גם את הדגם PANTHER – שהושק בעולם רק בחודש שעבר ומציג התאמה אופטימלית יותר לסביבה הביתית המשפחתית.

בעוד שהמחיר הנוכחי של 150 אלף שקלים עדיין מציב את הטכנולוגיה מחוץ להישג ידם של רוב המשפחות, ההתפתחויות בתחום מתקדמות במהירות. חברות סיניות אחרות כבר מציעות דגמים במחירים נמוכים יותר, ונראה שמלחמת המחירים בשוק הרובוטים הביתיים רק מתחילה.