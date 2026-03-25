חברת Foundation Labs האמריקאית שלחה שני רובוטים מדגם Phantom MK-1 לביצוע משימות סיור ואיסוף מודיעין בקווי החזית | למרות שמדובר בשלב ניסיוני, המערכות החדשות שמפעילות את הרובוטים מסוגלות להפעיל נשק קל ומיועדות לנוע בסביבה אנושית | הן מסמנות את תחילתו של עידן חדש בלחימה האוטונומית - לצד אתגרים אתיים וטכנולוגיים כבדי משקל (טכנולוגיה)
חוקרים מאוניברסיטת טקסס באל פאסו יצרו נחש רעשן רובוטי בהדפסה תלת-ממדית, וגילו כי צליל הרעשן ממשיך לעורר פחד טבעי גם בקרב בעלי חיים שמעולם לא נתקלו בנחשי רעשן (עכסן) | המחקר, שפורסם ב־PLOS One, חושף כיצד עובד אחד ממנגנוני האזהרה האפקטיביים ביותר בטבע - ומה זה אומר על הדרך שבה בעלי חיים לומדים לפחד (בעולם)
האם סין באמת הקימה צבא של "טרמינאטורים"? סרטונים ויראליים שהציגו רובוטים דמויי אדם חמושים בתרגילי ירי חי צברו מיליוני צפיות ועוררו בהלה עולמית מפני עתיד המלחמה | האם מדובר בנשק יום הדין או בהונאת בינה מלאכותית מתוחכמת? (חדשות בעולם)
מחקר חדש חושף כי הזיפים שעל חדק הפיל אינם סתם שערות - אלא מערכת חישה מתוחכמת בעלת מבנה ייחודי לחלוטין בעולם החי | החוקרים מצאו כי המבנה ההנדסי של כל זיף מאפשר לפילים לחוש ולבצע פעולות עדינות במיוחד, ומציע השראה מפתיעה לעולם הרובוטיקה והחישה הביו-מכאנית (טכנולוגיה)
ענקית הרכב האמריקנית מפתחת צי רובוטים הומנואידים באמצעות רשת ייצור סינית ענפה - ומכוונת להקמת "מפעל רובוטים" ראשון מסוגו | עם זאת, התחרות מול שוק הרובוטיקה הסיני מתחממת, וטסלה מבצעת את אחד הצעדים האסטרטגיים הדרמטיים בתולדותיה (טכנולוגיה)
ענקית הרכב החשמלי מודיעה על הפסקת הייצור של דגמי Model S ו‑Model X לאחר יותר מעשור על הכביש | פסי הייצור במפעל בפרימונט, קליפורניה, יוסבו לייצור רובוטי Optimus ההומנואידיים, כחלק ממיקוד אסטרטגי חדש בהובלת אלון מאסק | במקביל, החברה פרסמה דוחות כספיים עם ירידה ברווח - אך עם מבט ברור לעתיד של אוטונומיה ובינה מלאכותית (רכב)
במסגרת הופעה מפתיעה בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הכריז מאסק כי החברה תחל במכירת הרובוטים ההומנואידים שלה לציבור תוך כשנתיים | עם זאת, הוא מזהיר שהייצור הראשוני יהיה “איטי וכואב”, עד שיגיע לקצב המוני (טכנולוגיה)
זה נראה כמו נגרר תמים, אבל בתוך שניות הוא הופך רכב שטח פשוט למפלצת קרב חשמלית שפועלת לבד בשטח | הסכם אסטרטגי חדש שנחתם בדצמבר 2025 מוציא לדרך שיתוף פעולה עוצמתי בין "פלסן סאסא" הישראלית לענקית ההודית Belrise | כך נראה הנשק שיאפשר לצבא הודו להגיע למקומות שאיש לא הגיע אליהם לפני כן (צבא, טכנולוגיה)
חברת Dobot הסינית, הידועה עד כה בייצור זרועות רובוטיות לחינוך ולתעשייה, הציגה בכנס שנערך לאחרונה בפרנקפורט פיתוח מרשים של רובוט שנשלט מרחוק ומחקה את תנועותיו של האדם ששולט בו | החברה, אותה מייבאת לישראל חברת פנדולום טק בראשות המנכ"ל רמי גל, התקדמה בצעדי ענק וכיום ממוקמת כחברה מספר 2 בשוק הצומח של זרועות רובוטיות לתעשייה וחינוך | צפו (טכנולוגיה)
הרובוט ההומנואידי של אילון מאסק משך המוני מבקרים כשחילק פופקורן ביריד שנערך בבירת גרמניה, אך הסרטונים מהרגע מעוררים ספקות: האם "אופטימוס" פועל באמת באופן עצמאי - או שמישהו שולט בו מאחורי הקלעים? במקביל, התחרות בתחום הרובוטיקה ההומנואידית הולכת ומתחממת ברחבי העולם (טנכנולוגיה)
מדעני אוניברסיטת פקין בסין מציגים שלד חיצוני תת-ימי ראשון מסוגו בעולם, המסייע לצוללנים להפחית מאמץ פיזי, לחסוך בצריכת אוויר ולהאריך את זמן השהייה במעמקי הים | מעבר לספורט ולצלילה חובבנית - ההמצאה מבטיחה לשנות גם את תחומי המחקר הימי, הבנייה ועבודות התשתית מתחת לפני המים, ומסמנת קפיצת מדרגה ביכולות האדם והתממשקותו עם הסביבה האוקיינית (טכנולוגיה)
רובוט שחמט מבוסס בינה מלאכותית מתקדמת הופיע במסגרת תערוכת הטכנולוגיה בשנגחאי ושיחק סימולטנית נגד שני בני אדם באמצעות יכולות ראייה ממוחשבת ואלגוריתמים חכמים - כשהקהל עוקב בהתרגשות אחרי ההצגה שממחישה כיצד הבינה המלאכותית פורצת גבולות במשחקים עתיקים (טכנולוגיה)
חברת 1X האמריקאית חושפת את NEO - רובוט דמוי אדם ראשון מסוגו שמיועד לבצע מגוון מטלות בית יומיומיות, מקיפול כביסה ועד הפעלת מדיח | הרובוט מצויד בבינה מלאכותית מתקדמת, יכולת למידה מהמשתמש ועיצוב נגיש ובטוח, ועתיד להגיע לשוק האמריקאי בשנת 2026 לפני התרחבות עולמית (טכנולוגיה)