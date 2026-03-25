בבלי
תקלה אוטונומית

רצה להגיע מהר: שליח אוטונומי החליט שזכוכית היא רק המלצה

העתיד כבר כאן, אבל נראה שהוא עדיין צריך משקפיים | תיעוד ויראלי מארצות הברית מציג את הרגע שבו רובוט משלוחים חדשני הפך לסמל למבוכה טכנולוגית (חדשות בעולם)

הרובוט נתקע בתחנה (צילום: רשתות חברתיות )

בתיעוד שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות, נראה רובוט משלוחים אוטונומי שאמור להחליף את השליחים האנושיים ולנוע באלגנטיות על המדרכות – כשהוא עומד נבך.

הרובוט, סבל מבעיית ניווט קלה אך הרסנית: הוא התנגש בעוצמה בדופן הזכוכית של תחנת אוטובוס מקומית.

גולשים רבים טענו שמדובר ברובוט מבית חברת Starship Technologies, בעיקר בזכות המבנה הפיזי האייקוני שלו – גוף מלבני לבן עם מכסה שחור - דגם זה מצויד במערך ייחודי של שישה גלגלים קטנים, שנועדו לאפשר לו לטפס על מדרכות ולצלוח מכשולים עירוניים מורכבים.

בחזיתו בולטות ה"עיניים" השחורות, שהן למעשה מערך מצלמות וחיישנים מתקדמים שאמורים לסייע לו לנווט באופן אוטונומי במרחב הציבורי.

כאמור התוצאה הייתה בלתי נמנעת: זכוכית התחנה נופצה לחלוטין והתפזרה על המדרכה. האירוע, שהתרחש בארצות הברית הוא עוד הצצה לאתגרים המורכבים שעוד נותרו בתחום האוטומציה העירונית ולבעיות בזיהוי מכשולים של המכונות החכמות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

