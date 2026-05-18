פושטת את הטוקסידו: מרצדס  מסתערת על החזית הצבאית

מבוקש מאוד על ידי הצבא: מרצדס זטרוס 4x4 לשטח ( צילום: יצרן )

עבור מיליוני חובבי רכב ברחבי העולם, מרצדס הוא סמל של יוקרה ונוחות, אך עבור יותר ויותר חיילים, הוא עומד להפוך לכלי העבודה היומיומי שלהם.

בעוד חטיבת רכבי הנוסעים מתמודדת עם משבר ענף הביטחון פורח, ובמרצדס החליטו שהגיע הזמן להסתער על השוק הביטחוני בכל הכוח. מנכ"ל הקונצרן, אולה קלניוס, אישר לאחרונה את שינוי הכיוון האסטרטגי כשהצהיר בגלוי: "אנחנו מוכנים לכך". ההזמנות כבר זורמות ליצרנית הגרמנית בקצב מסחרר. צרפת לבדה הזמינה לאחרונה כ-7,000 משאיות מדגם Zetros (בעלות הנעה לכל הגלגלים), וגם הבונדסוור (צבא גרמניה) וליטא כבר הבטיחו לעצמם מאות משאיות לוגיסטיות מתקדמות. אך לא מדובר רק במשאיות כבדות. מרצדס מתכננת להפוך גם את ה-Sprinter המוכר למוביל גייסות גמיש, ואפילו לשתף פעולה עם ענקית הנשק ריינמטאל באספקת שלדות לצרכים צבאיים. היהלום שבכתר נותר ה-G-Class המיתולוגי. הרכב שנולד בשנות ה-70 כדרישה צבאית ("הוולף"), עובר כעת מתיחת פנים מודרנית כדי להתאים אותו לצורות הלחימה של המאה ה-21, כולל גרסאות ממוגנות המפותחות בשיתוף פעולה עם שותפים חיצוניים.

נחילי כטב"מים וטכנולוגיה ישראלית

החדשנות של מרצדס לא עוצרת בברזלים ובמיגון. בשיתוף פעולה עם יצרנית הכטב"מים "Quantum Systems", מרצדס עומלת על פיתוח רשת מקשרת בין משאיות לנחילי כטב"מים, מה שיהפוך את כלי הרכב למרכזי שליטה טכנולוגיים ניידים בשטח.

התנועה לכיוון התעשייה הצבאית אינה עוצרת במרצדס. הדיווחים חושפים כי גם ענקיות אחרות כמו BMW בוחנות פתרונות לנהיגה אוטונומית צבאית, בעוד קונצרן רפאל הישראלי מחפש מפעלים בגרמניה לייצור מערכות הגנה מפני טילים (כמו "כיפת ברזל") ותותחי לייזר.

למה עכשיו?

המעבר למגזר הביטחוני אינו רק עניין של יוקרה, אלא של הישרדות כלכלית. בניגוד לשוק האזרחי, בעולם הביטחוני אין "מלחמות מחירים" והנחות, אין החזרי ליסינג, והתכנון הכלכלי בטוח לשנים קדימה. חשוב מכך – באירופה, לפחות כרגע, אין למרצדס תחרות מצד היצרניות הסיניות בתחום הביטחוני.

למרות המהפכה, במרצדס מבהירים: החברה לא תהפוך לקונצרן נשק טהור. המפעלים עצמם לא ייצרו טנקים, תותחים או תחמושת, אלא יתמקדו באספקת הפלטפורמות והרכבים, כשאת ה"חימוש" והמיגון הכבד יבצעו שותפים מומחים בתחום. הכוכב אולי נשאר אותו כוכב, אבל נראה שבקרוב נראה אותו הרבה יותר בבוץ של שדה הקרב ופחות על השטיח האדום.