דיווחים ערביים מצביעים על כך שכוחות צה"ל השתלטו על מבצר "קלעת א-שקיף", מהלך המסמל את חציית נהר הליטני ותפיסת נקודת שליטה קריטית על דרום לבנון | מדובר בנקודת ציון בעלת מטען היסטורי כבד וערך צבאי אסטרטגי שאין שני לו בדרום לבנון (העולם הערבי)
במשך שלושה ימים הם עקבו מן השמיים, אוספים כל פרט מידע אחר מבוקשים, נשקים וכוונות לפגע - עד לרגע הפריצה אל הכפר הסמוך לעיר החרדית | מפקד לוחמי הקומנדו גדס"ר 7810, שהגיעו להגנה על העיר מודיעין עילית, מדברים על השליחות, הניתוק מהבית והמפגש המורכב עם האוכלוסייה (צבא וביטחון)
״נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש״: כך פרסם פלסטיני תושב כפר ח׳רסה במרשתת ונעצר בפעילות לילית של לוחמי יחידת ׳חץ יהודה׳ במחוז ש"י | בעקבות הפרסום המסית, החשוד הועבר לחקירה - כוחות צה"ל חזרו לבית כדי להדביק שם מסר הפחדה (ביטחון)
בשדות הקרב של אוקראינה נחשפת טקטיקה מפתיעה שמשנה את פני המאבק האווירי | חטיבת פודילסק ה-46 מדגימה כיצד חכות דייג פשוטות הופכות לכלי נשק קטלני, המאפשר "לדוג" את רחפני האויב מהשמיים בשיטה בטוחה וחסכונית מאי פעם (חדשות צבא)
הרכב המשוריין הקומפקטי SandCat, המוכר בישראל בשם קרקל, כבר משייט ברחובות לונדון כחלק מתרגילי אימון של משטרת המטרופולין | רכישת 18 יחידות להתמודדות עם אירועי "סיכון גבוה" והפרות סדר חמורות מביאה לראשונה את הטכנולוגיה הישראלית הישר לרחובות הבריטיים (חדשות בעולם)
הזכייה במכרז האיטלקי של חברת שורש היא בזכות פיתוח אפודים ארגונומיים המותאמים גם ללוחמות • שורש: "המשימה שלנו היא לתרגם משוב מהשטח ליתרונות מבצעיים" • במקביל: חברת מרום דולפין זכתה בחוזה לקסדות למשטרת איטליה (בעולם)
חברת הרובוטיקה האמריקאית Swarmbotics AI חשפה דור חדש של מערכות קרקעיות אוטונומיות שפועלות בלהקות ומתוכננות לשמש כנשק נגד טנקים | המערכת מבוססת רובוטי קרב שיכולים לאתר, לעקוב ולתקוף טנקים ויעדים כבדים בתיאום קבוצתי, לקצר את זמני התגובה בשדה הקרב ולצמצם סיכון לחיילים (טכנולוגיה)
צבא טורקיה הציג את טנק המערכה ALTAY, המצוייד בשריון מודולרי, תותח 120 מ"מ ומערכות הגנה אקטיביות | מומחי ביטחון מעריכים כי הטנק מציב את טורקיה בשורה אחת עם המעצמות הצבאיות ומציע פוטנציאל ייצוא עולמי (בעולם)
בעוד טסלה, Boston Dynamics ו-Figure AI מסרבות לפתח רובוטים ליישומים צבאיים, סטארטאפ אמריקאי חדש בשם Foundation מתכוון לייצר אלפי רובוטים עבור מערכות לחימה חכמות | בחברה מתחייבים להבטיח שליטה אנושית בפעולות התקפיות דרך קסדות VR, אך הביקורת הציבורית והדילמות המוסריות בשיאן (טכנולוגיה)
מערכות הגנה מבוססות אנרגיה מכוונת מצליחות להפיל עשרות רחפנים בניסוי חי, כשהן פועלות במהירות האור ומבלי להזדקק לטילים יקרים | ארצות הברית, סין ומדינות נוספות ממהרות לפתח נשקים אלקטרומגנטיים שיכולים לשנות את כללי המשחק במלחמות העתיד (צבא וביטחון)