נציגי נאט"ו בהדגמות מערכת צי"ד הישראלית באירופה

בתקופה שבה העוינות כלפי ישראל באירופה מגיעה לשיאים חסרי תקדים, הגיעו נציגים מצבאות נאט"ו וחברות ביטחוניות ביבשת לסדרת הדגמות שטח מהגדולות שנערכו אי פעם באירופה. במרכז האירוע: מערכת ישראלית קריטית שעשויה לשנות את פני הלחימה המודרנית.

חברת אלביט מערכות השלימה בימים האחרונים בהצלחה סדרה של הדגמות חיות של רשת יבשתית דיגיטלית - גרסת הייצוא של מערכת צי"ד (צבא יבשה דיגיטלי) המשמשת את צה"ל כבר שני עשורים. המערכת מחברת בין מרכזי שליטה ופיקוד לכוחות בשטח, אוויריים וקרקעיים, ומאפשרת תיאום מבצעי בזמן אמת.

כידוע, מדובר ביכולת בסיסית לצבא מודרני, אך רבים מצבאות נאט"ו עדיין חסרים אותה בגלל שנים של הזנחת ההתעצמות הביטחונית מאז תום המלחמה הקרה. כעת, כאשר באירופה נערכים למלחמה אפשרית עם רוסיה, הפער הזה בולט עוד יותר ומעורר דאגה רבה בקרב מפקדי הצבאות.

הדגמות חיות בהשתתפות 120 נקודות קצה

את האירוע שנמשך שבועיים הובילה אלביט מערכות שבדיה AB, חברת בת של אלביט מערכות המתמחה בטכנולוגיות מתקדמות לדיגיטציה, תקשורת ורדיו עבור כוחות יבשה מודרניים. ההדגמה כללה חיבור של 120 נקודות קצה והשתתפו בה נציגים מאירופה, ממדינות החברות בנאט"ו, שותפים בינלאומיים ויצרנים מובילים.

במסגרת ההדגמות, חוברו רכיבים מבצעיים, כלי רכב, חיישנים ולוחמים לרשתות דיגיטליות אחודות. בכל יום הוצגו תרחישים מבצעיים מקיפים שהדגימו קישוריות רב ממדית, תאימות לנאט"ו, אינטגרציה בין מערכתית ותיאום משימות בזמן אמת - מהמפקדה ועד לקצה הטקטי.

במהלך התרחישים החיים, כלל המרכיבים - מרחפני סיור ומפקדות ועד כלי רכב משוריינים ולוחמים רגליים - פעלו כשהם מחוברים בקישוריות קול, וידאו ונתונים בזמן אמת על פני הרשת. המפקדים עקבו אחר תמונת הקרב המתפתחת והעבירו פקודות תמרון דיגיטליות, בעוד הלוחמים בקצה הטקטי שיתפו מודיעין ונתוני מיקום.