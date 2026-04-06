הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
אלביט מערכות חושפת את ה-SLING: מערכת פורצת דרך המאפשרת לרכבי שטח קלים לעבור ממצב נסיעה לירי בתוך פחות מ-60 שניות | המערכת האוטונומית משלבת עוצמת אש מאסיבית של 16 פצצות בדקה עם יכולת ניידות גבוהה, והיא מותאמת לכוחות מיוחדים בשדה הקרב המודרני (חדשות צבא)
החוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה (בארץ, טכולוגיה)
בתערוכת DSEI בלונדון חשפה אלביט את מערכת Frontier - פלטפורמת תצפית וניטור מתקדמת המתמודדת עם אתגרי ביטחון הגבולות בעידן איומים גלובליים מתרחבים | המערכת מבוססת על למידת מכונה ובינה מלאכותית לזיהוי וסיווג איומים בזמן אמת, איחוד מידע ממגוון חיישנים ויצירת תמונת מצב מדויקת עבור מקבלי ההחלטות (טכנולוגיה)
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, כינס את מנכ"לי ארבע התעשיות הגדולות לדיון הערכת מצב והפקת לקחים בעקבות מבצע 'עם כלביא' | בדיון הוא אמר כי "אנחנו מזהים את הניסיונות של איראן להשתקם ולצאת למאמץ בניין כוח חובק עולם" (צבא)
כטב"מ ישראלי מתקדם מסוג הרמס 900, המכונה "כוכב", הופל מעל שמי איספהאן
באיראן | התמונות מאיראן חשפו לראשונה את מתלי
החימוש, סימונים סודיים ויכולות התקיפה של אחד מכלי הטיס המתקדמים ביותר של חיל
האוויר (מעניין, צבא)
משרד הביטחון חתם על עסקה בהיקף של כ-200 מיליון שקלים עם "אלביט מערכות" לרכישת מערכות הגנה חדשניות עבור מסוקי הקרב של חיל האוויר | בין היתר ישולבו במסוקים מערכות מתקדמות המאפשרות זיהוי מדויק של מגוון רחב של איומים (חדשות, ביטחון)
דו"ח SIPRI חושף: עליה דרמטית של סחר הנשק בישראל, שהגיעה למקום השמיני בעולם כיצואנית נשק בתקופה שבין 2020 ל-2024 | במקביל, ישראל היא גם היבואנית ה-15 בגודלה בעולם, כאשר ארה"ב וגרמניה הן הספקיות העיקריות (חדשות צבא)
במסגרת לקחי המלחמה האחרונה, משרד הביטחון הישראלי חתם על עסקאות ענק עם חברת אלביט מערכות | העסקאות, הכוללות ייצור אלפי פצצות אוויר כבדות והקמת מפעל חדש לייצור חומרי גלם, נועדו להפחית את תלות ישראל באספקת נשק ממדינות זרות (חדשות, צבא ובטחון)