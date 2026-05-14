משרד הביטחון ואלביט חתמו על עסקה להארכת טווח מטוסי F-35

מנהל הרכש הביטחוני (מנה״ר) במשרד הביטחון חתם על חוזה עם חברת אלביט מערכות - סאיקלון לפיתוח מערכת שתאפשר את הגדלת טווח הטיסה ומשך השהייה באוויר של מטוסי הקרב F-35. העסקה, שהיקפה נאמד בלמעלה מ-100 מיליון ש״ח, מהווה צעד נוסף בחיזוק העצמאות החימושית הישראלית.

החוזה כולל פיתוח והתאמה של מיכלי דלק חיצוניים המבוססים על תכנון קיים של חברת סאיקלון עבור מטוסי F-16. יכולת זו צפויה לאפשר להאריך את טווחי הטיסה, להפחית את הצורך בתדלוק אווירי ולשפר את הגמישות המבצעית במשימות ארוכות טווח.

אסטרטגיה לעשור ביטחוני עצים

המהלך מתבצע במסגרת אסטרטגיית משרד הביטחון שמובילים שר הביטחון ישראל כ״ץ ומנכ״ל המשרד אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, לחיזוק העצמאות החימושית הישראלית. כידוע, ברעם מוביל מאז כניסתו לתפקיד מדיניות של חיזוק הקשרים הביטחוניים עם מדינות האזור והרחבת בסיס הייצור הביטחוני המקומי.

העסקה הנוכחית נועדה להבטיח את המוכנות לעשור ביטחוני עצים ולשפר את העליונות האווירית והאסטרטגית של מדינת ישראל באזור. מטוסי ה-F-35, המכונים בישראל "אדיר", נחשבים למתקדמים בעולם ומשמשים את חיל האוויר הישראלי במבצעים מורכבים.