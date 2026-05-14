משרד הביטחון ואלביט חתמו על עסקה להארכת טווח מטוסי F-35

מנהל הרכש הביטחוני (מנה״ר) במשרד הביטחון חתם על חוזה עם חברת אלביט מערכות - סאיקלון לפיתוח מערכת שתאפשר את הגדלת טווח הטיסה ומשך השהייה באוויר של מטוסי הקרב F-35. העסקה, שהיקפה נאמד בלמעלה מ-100 מיליון ש״ח, מהווה צעד נוסף בחיזוק העצמאות החימושית הישראלית.
החוזה כולל פיתוח והתאמה של מיכלי דלק חיצוניים המבוססים על תכנון קיים של חברת סאיקלון עבור מטוסי F-16. יכולת זו צפויה לאפשר להאריך את טווחי הטיסה, להפחית את הצורך בתדלוק אווירי ולשפר את הגמישות המבצעית במשימות ארוכות טווח.
אסטרטגיה לעשור ביטחוני עצים
המהלך מתבצע במסגרת אסטרטגיית משרד הביטחון שמובילים שר הביטחון ישראל כ״ץ ומנכ״ל המשרד אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, לחיזוק העצמאות החימושית הישראלית. כידוע, ברעם מוביל מאז כניסתו לתפקיד מדיניות של חיזוק הקשרים הביטחוניים עם מדינות האזור והרחבת בסיס הייצור הביטחוני המקומי.
העסקה הנוכחית נועדה להבטיח את המוכנות לעשור ביטחוני עצים ולשפר את העליונות האווירית והאסטרטגית של מדינת ישראל באזור. מטוסי ה-F-35, המכונים בישראל "אדיר", נחשבים למתקדמים בעולם ומשמשים את חיל האוויר הישראלי במבצעים מורכבים.
פיתוח ישראלי מבוסס ניסיון
חברת סאיקלון, חטיבה של אלביט מערכות, תפתח את המיכלים החיצוניים בהתבסס על ניסיונה הרב בפיתוח מערכות דומות למטוסי F-16. התאמת הטכנולוגיה הקיימת למטוסי האדיר תאפשר קיצור משמעותי בזמני הפיתוח והפחתת עלויות.
על פי הנמסר, המערכת תעניק לטייסי חיל האוויר יכולת להאריך משמעותית את משך השהייה באוויר ולהגיע ליעדים רחוקים יותר ללא צורך בתדלוק אווירי. יכולת זו קריטית במיוחד במשימות מבצעיות מורכבות הדורשות טווחי פעולה מורחבים.
המשך שיתוף פעולה עם אלביט
העסקה מצטרפת לשורה של הסכמים שנחתמו בחודשים האחרונים בין משרד הביטחון לחברת אלביט. לאחרונה הוציא מנה״ר הזמנות רב שנתיות לרכש חימושים אוויריים מתוצרת אלביט בהיקף של למעלה מ-600 מיליון שקלים, וכן נחתמה עסקת ענק עם יוון למערכות ארטילריה רקטית מתקדמות.
מנכ״ל משרד הביטחון הבהיר כי העסקה הנוכחית היא צעד מעשי נוסף במימוש אסטרטגיית המשרד להרחבת בסיס הייצור הביטחוני הישראלי. הייצור יתבצע במפעלי אלביט הפרוסים ברחבי הארץ, מה שמחזק גם את התעשייה הביטחונית המקומית ואת כוח העבודה הישראלי.
