פיגוע רחפן נפץ בראש הנקרה: 3 פצועים פונו לבית החולים

רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפל לפני זמן קצר בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול לבנון. הרחפן פגע בחניון ראש הנקרה וגרם לפציעתם של שלושה אזרחים ישראלים, שפונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל.

על פי הנמסר מבית החולים, אחד הפצועים הגיע במצב קל, בעוד ששניים נוספים הגיעו במצב קשה. צוותים רפואיים מעניקים להם טיפול מלא, ומצבם מנוטר באופן צמוד.

בצה"ל מגיבים כי מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש שנכרתו בין ישראל לחיזבאללה. האירוע מצטרף לשורה של מתקפות רחפנים שמבצע ארגון הטרור בימים האחרונים, תוך ניצול יכולות טכנולוגיות מתקדמות.

כפי שדיווחנו בבבלי, חיזבאללה ביצע לאחרונה מתקפת רחפנים רחבת היקף לעבר יעד בגבול הצפון, במה שהוגדר על ידי גורמי ביטחון כ"מתקפת הרחפנים העצימה ביותר על ישראל עד היום". במתקפה ההיא שוגרו רחפנים בשני גלים נפרדים, כאשר בגל השני נצפו מספר רחפנים חגים במשך דקות ארוכות מעל היעד תוך חיפוש נקודת פגיעה.

פתרונות טכנולוגיים בבחינה

כוחות הביטחון בוחנים פתרונות שונים להתמודדות עם איום הרחפנים. בימים האחרונים התפרסמו תיעודים של מערכת יוצאת דופן שנולדה בשדות הקרב באוקראינה - גדרות תיל מסתובבות המופעלות באמצעות מנועים חשמליים, שנועדו לחתוך פיזית את כבל הסיב האופטי של רחפני ה-FPV.

המערכת מנצלת את נתיב הטיסה הנמוך של הרחפנים כדי לנתק את הקשר בין המפעיל לרחפן, והופכת את הכלי ללא יעיל. אולם מדובר בהגנה מקומית בלבד, המכסה שטח מצומצם יחסית.