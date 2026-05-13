לקראת הבחירות הקרובות, בכירים חרדים התראיינו הערב (רביעי) והכריזו בצורה ברורה על שבירת השותפות ההיסטורית עם הימין.

איש אגודת ישראל המקורב לחבר הכנסת גולדקנופף, מוטי בבצ'יק, הודיע הערב (רביעי) בריאיון ל־i24NEWS על פירוק “גוש הימין” וסיום הברית האוטומטית של המפלגות החרדיות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בבצ'יק טען כי בעקבות משבר חוק הגיוס והסנקציות הכלכליות על הציבור החרדי, “אין יותר גוש”. לדבריו, נתניהו לא התכוון להעביר את חוק הגיוס והוליך שולל את השותפות החרדיות במשך שנים. הוא אף ציטט את הגר"ד לנדו שכינה את נתניהו “שקרן”, וטען כי הציבור החרדי מרגיש נבגד לאחר שסיפק לראש הממשלה “רשת ביטחון” פוליטית. "אמנת הליכוד": חבר הכנסת משיק קמפיין נגד לומדי התורה דוד קליין | 15:40 הסודות מהחדר הסגור: כך נבחר המראיין של נתניהו בתכנית הפופולרית יאיר טוקר | 17:17 בבצ'יק מתח ביקורת גם על חברי הכנסת אריה דרעי ומשה גפני על כך שלא פעלו מוקדם יותר להפלת הממשלה. הוא לא שלל אפשרות כי בעתיד המפלגות החרדיות עשויות לשבת גם עם נפתלי בנט, אביגדור ליברמן או מועמדים אחרים, בהתאם לאינטרסים של המגזר.

״אם בנט יתקשר ב-2 לספטמבר - נדבר ב-2 לספטמבר!״, הבהיר בבצ'יק בריאיון בצורה חד משמעית.

גם ח"כ יצחק פינדרוס הבהיר בריאיון לתכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14: "הזוגיות שלנו עם הגוש האמוני הסתיימה". כשנשאל על האפשרות שמפלגתו תחבור לגוש השמאל, הגיב: "נבדוק מה יהיו המחירים של זה".

כאשר נטען כי אין לציבור החרדי חלופה אמיתית, וכל ממשלה תהיה יותר גרועה מהנוכחית, הבהיר פינדרוס "יכול להיות שאין חלופה, אבל אני לא יכול להיות שותף"

בהמשך רמז בדבריו כי אם המפלגות החרדיות ילכו עם השמאל הרי שיוגש חוק גיוס נוח בהרבה "דבר שני, אין ספק, ואפשר לומר את זה פה בגלוי באולפן, בסדר? המערכת המשפטית פתחה במלחמה מול המערכת החרדית, בסדר? הרבה בזכות שאנחנו שותפים של נתניהו. זאת האמת."

פינדרוס גם לא שלל אפשרות לתמיכה בוועדת חקירה ממלכתית לטבח: "נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להגן על עולם התורה".

הראיונות התפרסמו במקביל להודעה כי יו"ר הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם ראשי סיעות הקואליציה. תאריך הבחירות יקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת.