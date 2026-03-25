ראש הממשלה נתניהו קיים לאחרונה התייעצות עם שרים ובכירים בקואליציה שבה נבחנו תאריכים אפשריים לבחירות בחודשים ספטמבר ואוקטובר | למרות האפשרות להקדמה, נתניהו נוטה כעת להישאר במועד המקורי מתוך הערכה שהישגי המלחמה יסייעו לו לנצח (פוליטי)
ברקע ההיחלשות בסקרים והקרבות בתוך האופוזיציה, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת סיעתו, כי "יש עתיד היא המפתח לניצחון. זה לא הזמן להימורים. צריך ללכת על בטוח" | לדבריו, "כבר לא ממש בטוח שהגוש ינצח. בשביל לנצח בבחירות צריך משמעת ברזל, צריך עשרות אלפי פעילים ברחובות, ואת זה יש רק ליש עתיד" (פוליטי)
בשיחות סגורות שנחשפו: הנחיה ברורה לנצל את החודשים שנותרו להשלמת "בניין הכוח" של הימין • החשש מתאריך 8 בספטמבר: "מנדט או שניים יאבדו בגלל אומן" | האם הממשלה תצליח להקים את קומת הביטחון המשפטית? (פוליטי מדיני)
המפלגה הליברלית-דמוקרטית בראשות ראש הממשלה סנאה טקאיצ'י צפויה לזכות בניצחון סוחף בבחירות הבזק שנערכו ביפן, לאחר התמיכה הגורפת שהעניק לה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | ההערכה היא שהתמיכה של טראמפ היוותה רוח גבית, במיוחד בעיני הקהילה העסקית במדינה (בעולם)
ברקע ההתעצמות הנמשכת של חמאס ברצועה וההבנה כי ארגון הטרור לעולם לא יתפרק מנשקו, היום הצהיר חבר הכנסת בני גנץ כי "הגיע הזמן לעבור את הקו הצהוב" - למרות הפטרונות האמריקנית על תוכנית 20 השלבים | הדברים המלאים (פוליטי)
אבי סלמה, מועמד הליכוד, כבש בסערה את הבחירות שהתקיימו היום לראשות העיר נתניה, לאחר פטירתה של ראש העיר מרים פיירברג איכר ז"ל | על ראשות העיר התמודדו: יוסף ביטון, טלי מולנר, עמוס מכלוף ואבי סלמה | ראש הממשלה נתניהו הגיע מוקדם יותר הערב לתמוך במועמד אבי סלמה לראשות העיר נתניה (בארץ)
אחרי שבנט הציע לו את המקום השני ולפיד את המקום הראשון, יו"ר מפלגת "ישר", הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה אחת – שזהות העומד בראשה תיקבע בהמשך | הרעיון הוא להרכיב רשימת ענק של מפלגות המרכז – שמימינה ליברמן ומשמאלה גולן (פוליטי)
50 מיליון ש"ח מכספי הציבור כפרס לרשתות השיווק: השר ניר ברקת יוצא עם יוזמה חדשה ומבטיח להוזיל את המוצרים בסופר| המבקרים מזהירים: מדובר בתרגיל יח"צ יקר בניחוח של פריימריז שלא יוריד את המחירים באמת (חדשות בארץ)
נאסרי "טיטו" אספורה, מועמד הימין השמרני, נבחר לנשיא הונדורס וצפוי להיכנס לתפקידו ב־27 בינואר | אספורה זכה לתמיכתם של נשיאי ארה"ב וארגנטינה, והתחייב לשמר את שגרירות הונדורס בירושלים ולחזק את הקשרים עם ישראל | שר החוץ גדעון סער בירך אותו בשיחה טלפונית, ובה סיכמו השניים על חידוש היחסים בין המדינות לאחר תקופה של הידרדרות ביחסים (בעולם, מדיני)
בקושי עברו ימי השבעה מאז מותה של מרים פיירברג, ובנתניה התחילו כבר להריץ את שמות מועמדים לראשות העירייה | ח"כ אלי דלל החליט לרוץ לראשות, מול אבי סלמה יו"ר האופוזיציה בעיר ומי שזוכה לתמיכה חשובה בעיר | הבחירות צפויות להתקיים תוך שישים יום, אלא אם יתרחשו שינויים בנוגע לתאריך הסופי |כל הפרטים (מוניציפלי, פוליטי)
נפתלי בנט, ראש "ממשלת השינוי" החולפת - שנבנתה באמצעות המפלגות הערביות - כנראה החליט לנטוש סופית את מצביעי הימין | על פי הקלטות מתוך כנסי הבחירות שערך, בנט לא פוסל ישיבה בקואליציה עם המפלגות הערביות | לדבריו, "אם יחסרו מנדטים נצטרך לעשות פשרות באלף דברים" | בשמאל מברכים (פוליטי)
בעיראק יצאו היום לבחור את 329 הנציגים בפרלמנט, עליהם מתמודדים יותר מ-7,000 מועמדים ממפלגות שונות | הבחירות ישפיעו על עתיד המיליציות הפרו-איראניות במדינה, על הקשר עם איראן ועל העמדה שעיראק תנקוט בכל עימות עתידי בין הציר השיעי לבין ישראל | תיעודים שהופצו הציגו אירועי אלימות ומכות בין תומכי המתמודדים לבין כוחות הצבא העיראקי (העולם הערבי)
בהקלטה ששיגר ראש העיר המוסלמי הראשון בניו יורק, זוהרן ממדאני, לכלל אלפי חסידי סאטמר, הוא מתחייב לעמוד לימינם בנושאי חינוך, אנטישמיות ותקצוב מוסדות תורה |מי עמד מאחורי הניצחון? וההקלטה המלאה | האזינו (חרדים)