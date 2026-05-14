מחמוד עבאס, אבו מאזן , בן 89 ( צילום: עיסאם רימאווי פלאש 90 )

הוועידה הכללית השמינית של תנועת 'השחרור הלאומי הפלסטיני' פת"ח נפתחה היום (חמישי) במתחם הנשיאות ברמאללה, בהשתתפות יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן). מדובר בוועידה השלישית שהתנועה מקיימת בשטחים, לאחר הוועידה השישית בבית לחם ב-2009 והשביעית ברמאללה ב-2016.

מושב הפתיחה התקיים באולם אחמד שוקיירי, ובמקביל נפתחו מושבי הוועידה גם ברצועת עזה, בקהיר ובביירות. הטקס נפתח בקריאה מן הקוראן, בהשמעת ההמנון הפלסטינית ובעמידת דקת דומייה לזכר מחבלים שחוסלו על ידי צה"ל. בטקס השתתפו שגרירים, חברי הסגל הדיפלומטי, אנשי דת ונציגי מוסדות החברה האזרחית. יצויין כי למרבה הכעס של גורמים בישראל, השתתפו בועידה גם חברי כנסת ערביים, אחמד טיבי ועוד, וגם חברי כנסת לשעבר. "השתתפותם בועידה הפלסטינית מראה את שייכותם האמיתית" מסר פרשן בכיר. כ-2,580 משתתפים בארבעה מוקדים קרן טרנר חשפה שהיא לוקחת כדורים • התגובה המרגשת של הבת דוד קליין | 10:53 נתניהו וסער הנחו לתבוע את ה'טיימס' על פרסום שקרים מעוותים ישראל גרוס | 15:07 בוועידה משתתפים כ-2,580 חברים: כ-1,600 מהם ברמאללה, כ-400 ברצועת עזה, כ-400 בקהיר וכ-200 בביירות. לפי התקנון הפנימי של התנועה, חברי הוועידה יבחרו 80 חברים למועצה המהפכנית ו-18 חברים לוועד המרכזי, אם כי הוועידה מוסמכת לשנות מספרים אלה. עבודות הוועידה יימשכו שלושה ימים, מיום חמישי עד שבת. מושב הפתיחה כולל נאום של היו"ר עבאס, לצד נאומים של נציגי הפלגים הלאומיים הפלסטיניים ושל נציגי 'הפלסטינים אזרחי ישראל'. במושב הערב צפויה להיבחר ועדת הבחירות, וכן יוקמו הוועדות השונות של הוועידה. ראש ממשלת ספרד: 'מערכת יחסים היסטורית עמוקה' ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, שיגר דברי הערכה והוקרה בשם האינטרנציונל הסוציאליסטי לרגל כינוס הוועידה. לדבריו, הוועידה השמינית של פת"ח מתכנסת בנסיבות קשות במיוחד, שבהן נתונים העם הפלסטיני והאזור כולו, וכי מציאות זו מחייבת אחריות, אחדות והנהגה פוליטית. סנצ'ס הדגיש כי בין האינטרנציונל הסוציאליסטי לפת"ח מתקיימת מערכת יחסים היסטורית עמוקה, שבאה לידי ביטוי בשיתוף פעולה עם הנהגת התנועה לאורך השנים, ובראשה יאסר ערפאת ויו"ר הרשות הנוכחי, עבאס. הוא ציין כי השניים פעלו ככל יכולתם לקידום הסדר מדיני באמצעות משא ומתן. ראש ממשלת ספרד חידש את מחויבותו להשגת "פתרון צודק ובר קיימא", המבוסס על החלטות החוק הבינלאומי והלגיטימיות הבינלאומית, וציין כי פתרון שתי המדינות נותר המסגרת הפוליטית המרכזית להשגת יעד זה. הוא הדגיש את חשיבות חיזוק ההנהגה הפוליטית והפעולה המשותפת לנוכח האתגרים הנוכחיים. דבריו של ראש ממשלת ספרד התקבלו במחיאות כפיים ממושכות מצד המשתתפים, שקמו על רגליהם לאות כבוד והערכה. כזכור, ספרד הייתה בין המדינות הראשונות באירופה שהכירו במדינה פלסטינית.

הבחירות לרשות הפלסטינית 2026 ( צילום: עלי חסן/Flash 90 )

אבו מאזן: 'הנכבה לא תחזור על עצמה'

בנאומו בוועידה, הצהיר אבו מאזן כי "הגירוש שהתרחש בנכבה לא יחזור על עצמו", וזאת בזכות עמידת הגבורה של העם הפלסטיני. הוא הדגיש כי ועידת פת"ח מתקיימה ברגע מכריע בתולדות העם הפלסטיני ובמאבקו הלאומי, בצל השלכות מלחמת ההשמדה והניסיון לעקירה.

עבאס טען כי "המצב הטרגי בעזה מחייב לאפשר למדינת פלסטין למלא את תפקידה באמצעות מוסדותיה הריבוניים והשירותיים", והוסיף כי הפלסטינים מוכנים לפתרון מדיני על בסיס הלגיטימיות הבינלאומית.

התקפה על ישראל: 'רוצה לספח גם את ירדן וסוריה'

יו"ר הרשות תקף את ישראל בחריפות, וטען כי "ישראל לא רוצה רק לספח את אדמתנו, אלא גם את ירדן, סוריה ועיראק, אך זה לא יקרה". הוא הוסיף כי "המשך הקפאת כספי העם הפלסטיני והמצור הכלכלי מהווים פיראטיות כספית והפרה של ההסכמים החתומים".

עבאס הצהיר כי הפלסטינים רוצים לשמור על הסכם אוסלו ולחזור ליישום ההסכמים החתומים, כולל הסכם פריז הכלכלי והבנות עקבה ושארם א-שייח'. הוא גם דרש את הפסקת כל הצעדים החד-צדדיים שישראל מבצעת.

'ביידן אמר שזה יקרה רק לאחר ביאת המשיח'

בחלק מעניין בנאומו, חשף עבאס כי ביקש מהנשיא ביידן כשביקר בבית לחם שישראל תפסיק את צעדיה החד-צדדיים, והנשיא האמריקאי אמר לו שזה יקרה רק לאחר ביאת המשיח. עבאס גם הדגיש כי "לא ננוח ולא נשקוט עד לשחרור האסירים מבתי הכלא של הכיבוש".

יו"ר הרשות הדגיש מחדש את מחויבותו לביצוע הרפורמות שהבטיח, וציין כי האחדות הלאומית מבוססת על הכרה באש"ף כנציג לגיטימי יחיד, מחויבות לתוכנית המדינית שלו ולהתחייבויותיו הבינלאומיות, ועל העיקרון של "שלטון אחד, חוק אחד ונשק אחד".

לוח הזמנים של הוועידה

יומה השני של הוועידה יוקדש לדיון בדוחות הנציבויות והוועדות השונות. במקביל ייפתח חלון הגשת המועמדויות לבחירות לוועד המרכזי ולמועצה המהפכנית, בין השעות 10:00 ל-13:00. לאחר מכן יפורסמו הרשימות הראשוניות של המועמדים, ובהמשך הרשימות הסופיות.

ביום השלישי תתקיים ההצבעה, בין השעות 8:00 ל-15:00. מיד לאחר מכן יחלו ספירת הקולות ופרסום התוצאות, ובהמשך תפורסם הודעת הסיכום של הוועידה. פת"ח קיימה את ועידתה הראשונה ב-1967 בדמשק, והוועידה השמינית היא השלישית שהתנועה מקיימה בתוך השטחים.