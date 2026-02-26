גורם פלסטיני בכיר חושף: יו"ר הרשות אבו מאזן הביע שמחה בתגובה לטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, והגדיר את הפלישה כ"יום הגדול ביותר" בהיסטוריה הפלסטינית. החשיפה עומדת בניגוד גמור לגינוי המאוחר שהוציא יו"ר הרשות (העולם הערבי)
סין העבירה מענק בסך מאה מיליון דולר לרש"פ | בעקבות כך, יו"ר הרש"פ אבו מאזן שלח היום איגרת ברכה לנשיא הסיני שי ג'ינפינג | למרות התמיכה הכספית המשמעותית, הרשות עדיין מתמודדת עם גירעון תקציבי גדול (העולם הערבי)
בראיון לפודקאסט פופולרי תיאר ג'ארד קושנר,
יועצו הבכיר וחתנו של טראמפ, כיצד פגישות עם נתניהו ועבאס חושפות פער קיצוני
במנהיגות, באחריות ובשימוש בכספי סיוע אמריקני – "האם אני נפגש עם ראש קבוצת
פליטים או עם מלך?"
(חדשות בעולם)
מחר יתכנסו בשארם א-שיח' שבמצרים, מנהיגים מיותר מ-20 מדינות, בהובלת נשיא מצרים א-סיסי ונשיא ארה"ב טראמפ, כדי לבסס את סיום המלחמה בעזה ולקדם את תוכנית 21 הנקודות של הנשיא האמריקני | על אף שנתניהו לא הוזמן, הערב דווח כי יו"ר הרשות הפלסטינית ישתתף מחר בפסגה בשארם א-שיח' (מדיני)
עצרת האו"ם השנתית נפתחת השבוע על רקע מתיחות דיפלומטית וצבאית, ובמרכזה תתקיים פגישה היסטורית בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סוריה אחמד א-שרע. על פי דיווחים, השיחות נועדו לקדם הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל, מהלך חסר תקדים שטרם התרחש מזה עשרות שנים | המשלחת הישראלית תתמודד גם עם "פסטיבל פלסטיני" צפוי, לאחר שיו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן קיבל אישור מיוחד לנאום מרחוק (מדיני, בעולם)
ממשל טראמפ עצר את הנפקת הוויזות לכמעט כל הפלסטינים, כולל כאלה שרוצים להגיע לארה"ב לטיפולים רפואיים, לימודים באוניברסיטאות או ביקורי קרובי משפחה | הצעד מגיע יומיים לאחר שממשל טראמפ הודיע כי הוא לא ינפק ויזות לבכירים ברשות הפלסטינית שיבקשו להגיע לניו יורק כדי להשתתף בדיוני העצרת הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר ויבטל ויזות קיימות (מדיני)
נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם מוקדם יותר היום פוסט שכולו שבח והודאה למכחיש השואה מחמוד עבאס | לדברי מקרון, אבו מאזן כתב לו מכתב שכולל יוזמה של "תקווה, אומץ ובהירות" | שר החוץ גדעון סער לא נשאר חייב (חדשות, מדיני)
בעוד בישראל הופתעו מהחלטתו של טראמפ לדלג על מדינת היהודים בעת ביקורו השבוע במזרח התיכון, מתברר שנשיא ארה"ב מתכנן לפגוש את יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס כבר בימים הקרובים | הדיווח על הפגישה המתוכננת בין שני האישים מגיע ברקע התקררות ביחסים שבין ירושלים לוושינגטון (מדיני)
מחמוד עבאס, יו"ר הרשות הפלסטינית פנה היום במהלך הצהרה לחמאס ואמר להם לשחרר את החטופים, תוך שהוא מכנה את חברי הארגון "בני כלבים" | עוד קרא אבו מאזן לחמאס להתפרק מנשקו, "כדי שלא יהיו תירוצים לישראל" (חדשות, מדיני)
ראש ממשלת ישראל לשעבר, אהוד אולמרט, מציג לראשונה את מפת החלוקה שהציג ליו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן באוגוסט 2008 | המפה, שלא נחשפה עד היום, נחשפה על ידי אולמרט בריאיון ליוצרי הסרט הדוקומנטרי "ישראל והפלסטינים - הדרך ל-7 באוקטובר" | המפה כוללת ויתורים ישראלים מפליגים (מדיני)
על רקע הלחץ העולמי על הרשות הפלסטינית לחדול מתשלומי הקצבאות למחבלים ומשפחותיהם, והניסיון של הרשות לתפוס את השליטה בעזה, הערב דווח כי אבו מאזן, יו"ר הרשות הפלסטינית, חתם היום על צו נשיאותי לפיו הרשות הפלסטינית תפסיק לשלם משכורות חודשיות למשפחות "האסירים, השהידים והפצועים" (חדשות)