הלמ"ס הפלסטינית: ירידה בעלויות הבנייה ביהודה ושומרון

הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה ברמאללה פרסמה אתמול (ראשון) נתונים כלכליים חדשים המצביעים על ירידה במדדי מחירי עלויות הבנייה, רשתות המים והביוב בגדה המערבית במהלך חודש מארס האחרון. לעומת זאת, נרשמה עלייה במדד עלויות סלילת הכבישים.

על פי הנתונים שפורסמו, עלויות הבנייה למגורים ירדו ב-0.20% לעומת חודש פברואר, כאשר המדד ירד ל-118.24 נקודות לעומת 118.48 נקודות בחודש הקודם. בפירוט הנתונים צוין כי עלויות העבודה והשכר ירדו בשיעור משמעותי יותר של 0.79%, בעוד מחירי חומרי הגלם והשכרת הציוד עלו בשיעור קל של 0.09% כל אחד.

גם בתחום הבנייה למבנים שאינם למגורים נרשמה ירידה דומה של 0.19%, והמדד ירד ל-117.24 נקודות. כאן שוב נרשמה ירידה של 0.79% בעלויות העבודה והשכר, בעוד חומרי הגלם עלו ב-0.08% והשכרת הציוד ב-0.05%.

בעלויות בניית שלד נרשמה הירידה המשמעותית ביותר - 0.56%, והמדד ירד ל-114.41 נקודות. עלויות העבודה והשכר ירדו ב-1.56%, חומרי הגלם ירדו ב-0.11%, ואילו השכרת הציוד עלתה ב-0.09%.

עלייה בעלויות סלילת הכבישים

בניגוד למגמת הירידה בתחומי הבנייה, עלויות סלילת הכבישים עלו ב-0.49%, והמדד עלה ל-112.39 נקודות. העלייה נבעה בעיקר מעלייה של 2.35% בעלויות הפעלת ציוד ותחזוקה, עלייה של 1.67% בעלויות העבודה והשכר, ועלייה של 0.38% במחירי חומרי הגלם.

בתחום התשתיות, בעלויות הקמת רשתות המים נרשמה ירידה של 0.55%, והמדד ירד ל-124.01 נקודות. מדד רשתות המים ירד ב-0.67%, ומדד מכלי המים ירד ב-0.22%.

גם בעלויות הקמת רשתות הביוב בגדה המערבית נרשמה ירידה של 0.68%, והמדד ירד ל-112.58 נקודות, לעומת 113.35 נקודות בחודש פברואר.

יצוין כי הנתונים מגיעים בעת שישראל ממשיכה להקפיא את העברת כספי המיסים לרשות הפלסטינית, כפי שדיווחנו לאחרונה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה שלא להעביר לרמאללה את כספי המיסים, כאשר מתוך סכום כולל של למעלה מ-740 מיליון ש"ח, החליט השר לקזז באופן מיידי כ-590 מיליון ש"ח לכיסוי חובות לחברת החשמל ולמשפחות מחבלים.

בהקשר זה, כידוע, הרשות הפלסטינית מעבירה מאות מיליוני שקלים מדי שנה למחבלים במסגרת מנגנון pay-for-slay, תשלום למשפחות מחבלים ולבני משפחותיהם, מדיניות שמדינת ישראל פועלת נגדה באמצעות קיזוז כספים.