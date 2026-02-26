שר הביטחון לשעבר ליברמן התייחס ללוגו הוועדה לניהול רצועת עזה, עם סמל הרשות הפלסטינית, ותקף: "ממשלת ה-7 באוקטובר העבירה את השליטה בעזה לרשות הפלסטינית" | לשכת רה"מ: "הרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה" (מדיני)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום לתופעת שריפת הפסולת והשלכת האשפה על ידי פלסטינים ביהודה ושומרון, תופעה שישראל אינה מסוגלת להתמודד איתה משום שאין פרטנר בצד השני | לדבריו, הפיתרון הוא להשית את התשלום על הרשות הפלסטינית, אולי או אז תתעורר לפעול בעניין (חדשות)
גורם פלסטיני בכיר חושף: יו"ר הרשות אבו מאזן הביע שמחה בתגובה לטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, והגדיר את הפלישה כ"יום הגדול ביותר" בהיסטוריה הפלסטינית. החשיפה עומדת בניגוד גמור לגינוי המאוחר שהוציא יו"ר הרשות (העולם הערבי)
סין העבירה מענק בסך מאה מיליון דולר לרש"פ | בעקבות כך, יו"ר הרש"פ אבו מאזן שלח היום איגרת ברכה לנשיא הסיני שי ג'ינפינג | למרות התמיכה הכספית המשמעותית, הרשות עדיין מתמודדת עם גירעון תקציבי גדול (העולם הערבי)
הצהרת תובע הוגשה נגד חשוד בתקיפה אלימה של פלסטינית בת 53 בואדי עמר | הסרטון עורר ביקורת עולמית והחשוד נעצר לאחר חקירה מעמיקה | בחינת חומר החקירה המלא, קבעה כי קיימת תשתית ראייתית לכאורה המאפשרת להגיש כתב אישום חמור נגדו | עורך דינו: "עדים ללהיטות של הפרקליטות במקרה" (בארץ)
הרמטכ"ל זמיר קיים בירור פיקודי עם מפקד המכללות, אלוף דן נוימן, בעקבות סיור למידה של קורס פיקוד ומטה שהתקיים בתחילת ספטמבר, במהלכו נפגשו חניכי הקורס עם שר האסירים הפלסטיני לשעבר | על פי דובר צה"ל, הרמטכ"ל הנחה את האלוף לבצע תחקיר מעמיק על קיום השיחה שלא אושרה והדגיש כי הוא רואה את הנושא בחומרה (צבא)
בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי הרשות הפלסטינית תפצה קורבן לינץ' שהפך לנכה, בסכום של חמישה מיליון שקלים. השופטת חנה מרים לומפ קבעה כי הרשות חבה באחריות משום ששילמה כספים למבצעי הלינץ' ולבני משפחותיהם. ההחלטה ניתנה בהתאם לחוק החדש לפיצוי קורבנות טרור שנכנס לתוקף לפני שנה וחצי (חוק ומשפט)
בראיון לפודקאסט פופולרי תיאר ג'ארד קושנר,
יועצו הבכיר וחתנו של טראמפ, כיצד פגישות עם נתניהו ועבאס חושפות פער קיצוני
במנהיגות, באחריות ובשימוש בכספי סיוע אמריקני – "האם אני נפגש עם ראש קבוצת
פליטים או עם מלך?"
(חדשות בעולם)
ברקע גל ההכרה הבינלאומית במדינה פלסטינית, בכירים במערכת הביטחון הישראלית ממליצים להטיל עיצומים אישיים על מנהיגי הרשות הפלסטינית. ההמלצות כוללות פגיעה משמעותית בחופש התנועה שלהם ביהודה ושומרון ובמעבר אלנבי, והטלת סנקציות כלכליות על עסקיהם ומקורות הכנסתם, במטרה להפעיל לחץ ישיר מבלי לפגוע בציבור הרחב (מדיני, בארץ)