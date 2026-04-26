אבו מאזן הצביע ברמאללה • בחירות היסטוריות בדיר אל-בלח

בחירות מקומיות נערכו אתמול (שבת) ברחבי יהודה ושומרון ולראשונה מזה שני עשורים – גם ברצועת עזה. הקלפיות נפתחו בשעה 07:00 בבוקר ונסגרו בשעה 19:00 בערב, כאשר כ-1.3 מיליון פלסטינים היו זכאים להצביע במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות.

על פי נתוני ועדת הבחירות המרכזית הפלסטינית, 512,510 מצביעים מימשו את זכותם ביהודה ושומרון, נתון המהווה שיעור הצבעה של 53.44% – דומה לשיעור ההצבעה בבחירות שנערכו ביהודה ושומרון בשנת 2021. ההצבעה התנהלה בצורה חלקה וללא הפרות משמעותיות, כך נמסר מהרשות הפלסטינית.

ספירת הקולות החלה מיד עם סגירת הקלפיות בנוכחות משקיפים ועיתונאים, והתוצאות הרשמיות צפויות להתפרסם היום (ראשון) במסיבת עיתונאים באל-בירה.

נכון לעכשיו, יש ניצחון לרש"פ בבחירות ההיסטוריות בדיר אל-בלח ברצועת עזה. מנגד הרשימה ששייכת לחמאס זכתה רק במושב אחד.

אבו מאזן הצביע באל-בירה והצהיר: 'מגיעה לנו מדינה עצמאית'

יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, מימש את זכות ההצבעה בבית הספר 'אל-מוסתקבל אל-סאלח' בעיר אל-בירה הסמוכה לרמאללה. בנאומו לאחר ההצבעה הבהיר אבו מאזן כי הבחירות המקומיות הן חלק משרשרת של תהליכים דמוקרטיים השנה.

"אנו אומרים לעולם שאנו עם דמוקרטי המאמין בפלורליזם. מגיעה לנו מדינה עצמאית שבירתה מזרח ירושלים", מסר אבו מאזן. לדבריו, בחודש הבא יתקיימו בחירות לתנועת פת"ח, ובחודש נובמבר הקרוב יתקיימו בחירות למועצה הלאומית הפלסטינית.

אבו מאזן הבהיר כי רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד מהמדינה הפלסטינית. הוא דחה כל ניסיון להפריד בין הגדה לרצועה והבטיח כי ברגע שהמצב הביטחוני יירגע, יתקיימו בחירות בכל רחבי הרצועה.

בחירות היסטוריות בדיר אל-בלח: הפעם הראשונה מזה 20 שנה

הבחירות בדיר אל-בלח שבמרכז רצועת עזה הן בעלות חשיבות סמלית ומעשית רבה, שכן מדובר בבחירות הראשונות בעיר מזה שני עשורים. העיר נבחרה משום שהיא האזור שנפגע הכי פחות במהלך המלחמה, זאת למרות שמבנה העירייה הותקף על ידי חיל האוויר בדצמבר 2024.

כ-70 אלף בעלי זכות בחירה בעיר העזתית היו זכאים להצביע. בדיר אל-בלח התחרו 4 רשימות מרכזיות: 'א-סלאם ואל-בינאא'' (השלום והבנייה), 'דיר אל-בלח תג'מעונא' (דיר אל-בלח מאגדת אותנו), 'מוסתקבל דיר אל-בלח' (עתיד דיר אל-בלח), ו'נהדה דיר אל-בלח' (תקומת דיר אל-בלח).

בכל רשימה ישנם 15 מועמדים, כאשר נקבע ייצוג של לפחות 4 נשים בכל אחת מהרשימות. הקהילה הבינלאומית הביעה תמיכה רחבה במהלך, כאשר האיחוד האירופי יחד עם מדינות רבות נוספות בירכו על קיום הבחירות כצעד חשוב מבחינתם לחידוש הלגיטימיות הפלסטינית.

מנהל מרכז זכויות אדם: 'הבחירות מחזקות את החוסן הלאומי'

עומר רחאל, מנהל מרכז 'שאמס' לזכויות אדם, ציין כי שיעור ההצבעה הגבוה מעיד על נחישות הציבור הפלסטיני לממש את זכותו החוקתית למרות האתגרים הקשים. "הבחירות התקיימו תחת לחצים כלכליים והגבלות תנועה", מסר רחאל.

לדבריו, הבחירות אינן עוסקות רק במתן שירותים מוניציפליים, אלא מהוות כלי לחיזוק החוסן הלאומי, פיתוח מקומי ויצירת מקומות עבודה, תוך העברת מסר לעולם שהפלסטינים מסוגלים לנהל את ענייניהם באופן עצמאי בדרך למדינה ריבונית.

סימנים לריבונות פלסטינית: לוגו ועדת השלום וחותמות במעברי הגבול

יצוין כי לוגו ועדת השלום שהקים הנשיא טראמפ לנהל את רצועת עזה דומה מאוד ללוגו הרשות הפלסטינית. כמו כן, במעברי הגבול ממצרים לרצועה נחתמים מסמכי העוברים על ידי חותמת רשמית 'מדינת פלסטין', בניגוד למדיניות המוצהרת של הממשלה הנוכחית שריה וראשיה.