לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל פעלו היום בנחישות בכפר אל-מוע'ייר שבגזרת רמאללה, בעקבות הפרות סדר אלימות שהתפתחו במקום. הכוחות השתמשו באמצעים מגוונים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר על כנו, ובתיעוד דרמטי מהזירה נראים הלוחמים פועלים תחת ענני עשן ורימוני הדף בלב סמטאות הכפר (ביטחון)
לצד השמחה העצומה והבלתי נתפס עם שחרורם של 20 החטופים החיים, יש מעט עצב על שחרורם של מאות מחבלים אכזרים שרובם רצחו יהודים ורוצים לרצוח עוד | האוטובוס הראשון של המחבלים הגיע לרמאללה והמחבלים סימנו 'וי' | תיעוד (חדשות בארץ)
לאחר הפיגוע בצומת רמות, שבו נרצחו שישה קדושים וטהורים, מחקירה ראשונית עולה כי שני המחבלים - תושבי הכפרים קטנה ואל-קובייבה שבאזור רמאללה - חדרו לישראל דרך פרצה בגדר באזור דאחיית אל-בריד שבצפון ירושלים | כוחות צה"ל פועלים בכפרי הטרור ועוצרים חשודים במעורבות בפיגוע הקשה (צבא)