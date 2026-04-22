כוחות הביטחון פעלו היום (רביעי) בכפר אל-מוע׳ייר שבנפת רמאללה, בעקבות התפתחותן של הפרות סדר אלימות במרחב. לוחמי משמר הגבול של איו"ש, בשיתוף פעולה עם כוחות צה"ל, הוקפצו לזירה לאחר שתושבים מקומיים החלו להתגודד ולייצר מפגעי סדר שסיכנו את ביטחון האזור והצירים הסמוכים.

הכפר אל-מוע'ייר מוכר כנקודה רגישה מבחינה ביטחונית, הממוקמת סמוך לצירים מרכזיים ביהודה ושומרון, ולכן כל התפרעות בו זוכה למענה מהיר ונחוש מצד כוחות הביטחון במטרה למנוע הסלמה וזליגה של האלימות לעבר אזרחים ונוסעים בדרכים.

בתיעוד שהופץ על ידי דוברות המשטרה, ניתן לראות את הלוחמים פועלים בעומק הכפר תחת תנאי שטח מורכבים. הסרטון מציג את הלוחמים כשהם פרוסים ברחובות הכפר, תוך שהם משתמשים באמצעים מתקדמים לפיזור הפגנות.

בין היתר, נראים הלוחמים כשהם יורים רימוני גז ומפעילים מטעני הדף שנועדו להרחיק את המתפרעים ולבודד את מוקדי החיכוך. התיעוד חושף את האינטנסיביות של הפעילות, כאשר עשן לבן מיתמר ממוקדי השלכת רימוני הגז, והלוחמים נראים כשהם נעים בחיפוי הדדי בין המבנים כדי להבטיח את שליטתם בשטח ולמנוע פגיעה בחיי אדם.

השימוש באמצעים לפיזור הפגנות הוא חלק מתורת הלחימה של מג"ב וצה"ל בהתמודדות עם אירועים מסוג זה, במטרה לסיים את האירוע במינימום נפגעים תוך השלטת סדר מוחלטת.

כוחות הביטחון הדגישו כי הפעילות באל-מוע'ייר היא חלק ממדיניות רחבה של "אפס סובלנות" כלפי הפרות סדר. גורמי ביטחון מסבירים כי נוכחות הכוחות בכפרים הללו נועדה לא רק להפסיק את ההתפרעות הספציפית, אלא גם לשדר מסר הרתעתי ברור לפיו כל ניסיון לפגוע בביטחון הציבור או בכוחות הפועלים בשטח ייענה בתגובה נחרצת ומהירה.

במשטרה ובצה"ל סיכמו את הפעילות וציינו כי הכוחות ימשיכו לקיים נוכחות מוגברת בנקודות החיכוך ביהודה ושומרון, בדגש על כפרים המהווים מוקד ליציאת מפגעים או למפירי סדר. המטרה המרכזית נותרת שמירה על השקט הביטחוני ואבטחת צירי התנועה, תוך מוכנות מלאה לכל תרחיש של התלקחות נוספת בגזרה. הסרטון שפורסם מעביר לצופה את המציאות היומיומית של הלוחמים בשטח, הנדרשים לפעול במקצועיות ובדיוק בלב אוכלוסייה עוינת על מנת להשיב את הסדר על כנו.