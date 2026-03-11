בשל עתירה של עשרות חרדים וסגן ראש העיר ירושלים לבג"ץ נגד המשטרה והשר בן גביר, בדרישה להפסיק לאלתר את השימוש בנוזל הבואש באירועי הפרות סדר, המשטרה קיימה בשבועות האחרונים סדרת ישיבות, שבהן הוחלט לקדם מציאת חלופה לנוזל הבואש (משטרה)
במהלך הבוקר חסמו עשרות מפגינים, בהם קטינים, את נתיבי איילון סמוך למחלף רוקח והציתו צמיגים וחפצים - תוך סיכון חיי אדם | המשטרה פיזרה את ההתקהלות בתוך דקות, עצרה אישה בת 35 ועיכבה קטין בן 17, וברשותם נמצאו אמצעי הרעשה. במשטרה הבהירו כי מחאה מותרת רק במסגרת החוק, וכי הצתת אש בצירי תנועה היא עבירה פלילית חמורה (בארץ)
ההפגנות על החלטת נתניהו, לפטר את רונן בר התקיימו גם היום, במהלך ההפגנה קבוצות מפגינים הפרו את הסדר הציבורי, וניסו לפרוץ את גדרות מתחם המחאה | בהמשך אף תקפו לוחמת מג״ב, המשטרה החליטה לעצור שלושה חשודים (משטרה)