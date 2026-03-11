הצית גם סידור ותפילין

המהומות בבני ברק: הסתיימה חקירת הבחור החסידי שהצית קטנוע משטרתי

לפני מספר שבועות התרחשו מהומות ענק בבני ברק, לאחר שיצאה הודעה על ניסיון לבצע מעצרים לצעירים חייבי גיוס, במהלך המהומות, הוצתה קטנוע משטרתי, וכעת המשטרה מעדכנת כי הסתיימה החקירה (חדשות חרדים, משטרה)

הקטנוע השרוף (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר המהומות שהיו ב לפני מספר שבועות, המשטרה עצרה קטין, שעל פי החשד הצית קטנוע משטרתי במהלך הפרות הסדר, החקירה הסתיימה והיום (רביעי) הוגשה הצהרת תובע.

לפני כמעט חודש כאמור, אירעו מחאות נגד הגיוס בעיר בני ברק, במהלכן התלהטו הרוחות. במהלך האירועים הצית חשוד קטנוע משטרתי, שבתוכו היו תפילין וסידור תפילה.

במסגרת חקירה שנפתחה בתחנת בני ברק–רמת גן, תוך איסוף ממצאים וראיות, אותר הבוקר חשוד במעשה.

השוטרים עצרו את החשוד, קטין חסידי בן 16, המתגורר אצל הוריו באשדוד, והוא הובא לחקירה בתחנה.

החקירה הסתיימה והיום הוגשה הצהרת תובע, מעצר החשוד הוארך עד 15/3/26 ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

