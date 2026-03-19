"זה רע מאוד שעושים, ומסכנים את עצמם ואת אחרים. כל מיני פעולות שעושים, זה הכל דברים רעים מאוד, הם לא מועילים כלום. זה לא יראת שמיים ולא כלום", אמר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בנוגע לבחורים שנוטלים סיכונים וזאת בעקבות שורת המעצרים שהיו ביממה שחלפה | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
"יש כאלו שזוממים לקעקע את עולם התורה, וחפצים לגייס לומדי תורה חלילה, וכולנו עומדים נגדם כחומה בצורה שאפילו בן ישיבה או אברך אחד לא יגוייסו לצבא", אמר אמש ראש הישיבה הגר"ד לנדו בכינוס הגדול של ישיבת מיר | צפו (חדשות חרדים)
הנציגים החרדים שהתחייבו לא להצביע בעד התקציב עד שיעבור חוק הגיוס, נכנעו שוב ויצביעו בעד התקציב בקריאה ראשונה | התקווה היא שראש הממשלה נתניהו לא ינצל זאת שוב לזרות חול והפעם באמת יעביר חוק גיוס (חדשות חרדים)
שני ראשי הסיעות הגדולות - יאיר לפיד וגנץ, תקפו היום בחריפות את הניסיון לחוקק חוק שיסדיר את מעמד בני הישיבות | גנץ אמר: ״הממשלה עוסקת בחיסול צבא העם במקום בחיסול חמאס. אני מדבר עם חברי כנסת מהליכוד והציונות הדתית, רבים מהם מתנגדים לחוק הגיוס״ | לפיד: "חוק ההשתמטות לא יעבור אנחנו נעצור אותו ויהיה פה חוק גיוס אמיתי" (חדשות, פוליטי)
הנציגים החרדים מסרבים לעת עתה לתמוך בתקציב שהיה אמור לעלות היום במליאה, וזאת בשל אי התקדמות בכל הנוגע לחוק הגיוס | קודם פגישת ראש הממשלה עם הנציגים החרדים וסמוטריץ הבהיר האחרון, כי אם עכשיו לא מעבירים תקציב, אפשר לפזר כעת את הכנסת | האופוזיציה תעלה ברביעי חוק לפיזור הכנסת (פוליטי)
"יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. אבסורד שלא דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל", אמר חבר הכנסת מאיר פרוש, לאחר שביקר היום את אסירי עולם התורה, היושבים בכלא 10 בעוון לימוד תורה | צפו (חדשות חרדים)
לאחר שהתפרסם בשם אחד מראשי הישיבות החשובות, על כך שהגאון חכם משה צדקה, מגדולי הדור הספרדיים, תומך באיזו צורה בחוק הגיוס, נכנסו מספר תלמידים למעונו של הרב צדקה, והוא תקף בחריפות: "מי שאמר ככה - רשע! אני מכחיש את הדברים ואני מקפיד עליו. תגידו לו שהקפידא שלי… לא כדאי לך" | צפו (חרדים)
מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה | תחילה דובר על מספר מוקדי הפגנה ברחבי הארץ, אך כעת עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באיזור בני ברק - וזו הסיבה להחלטה שהתקבלה (חרדים)
חבר הכנסת איזנקוט אמנם עובר בסקרים את אחוז החסימה, אך לא מצליח להתרומם למספר דו-ספרתי | הבוקר הוא שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו בנוגע לחוק הגיוס, לו הוא קורא, כמו עוד חבריו לצד הפוליטי "חוק ההשתמטות" (חדשות חרדים)