נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

בכיר ב'דגל התורה' הסביר היום (ראשון) ל'בבלי', כי התוכנית של ראש הממשלה נתניהו לעכב את פיזור הכנסת, היא למשוך עוד זמן.

נתניהו מנסה להרוויח זמן נוסף ולדחות את מועד הבחירות לאוקטובר, תוך שימוש בחוק הגיוס כאמצעי מניפולציה פוליטית. על פי הבכיר, נתניהו מעוניין לתאם מועד בחירות לאוקטובר, ויהדות התורה מתנגדת בתוקף. "מה עושים כשרוצים להרוויח זמן?", הסביר הבכיר את השיטה: "מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב - ואין לו רוב. אומרים לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה, ולפי היועמ"שית צריך לפחות עוד שניים או שלושה דיונים לפני ההקראה של החוק". בנוסף, על פי הבכיר, נתניהו מקפיא בינתיים את ההצבעה על חוק פיזור הכנסת. "וככה הרוויח עוד שבוע שבועיים", הוסיף. "גם אם ירצו אז להביא חוק לפיזור, ועדת הבחירות לא תתן לקיים כי לא יכולה להתארגן מבחינת לוח זמנים". בוחנים שריון מקום למשיא המשואה הרב זרביב ולתא"ל וינטר דוד קליין | 14.05.26 "שוב אין רוב ושוב משקרים" בכיר באגודת ישראל אישר את הדברים והוסיף בחריפות: "ושוב אין רוב ושוב משקרים את החרדים". הדברים משקפים את תחושת האכזבה העמוקה בקרב הנציגים החרדים מהתנהלות ראש הממשלה. כזכור, יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות בסוף השבוע את השותפות בליכוד ובציונות הדתית: "הפרו בבוטות את ההסכמים, לא ניתן להשלים עם ההתנהלות המבישה". דרעי הבהיר כי "משהוברר שהחוק לא יעבור בכנסת הנוכחית, בהתאם להחלטת מועצת חכמי התורה אין לנו אלא להביא בהקדם לפיזור הכנסת ובחירות חדשות".

( צילום: Dor Pazuelo/Flash90 )

הצעת דין הרציפות נדחתה

במקביל, ראש הממשלה הציע באמצעות יו"ר הקואליציה אופיר כץ לתקן את דין הרציפות בנוגע לחוק הגיוס. לפי ההצעה, במידה ותתקיימנה בחירות, יהיה ניתן בכנסת הבאה להמשיך את תהליכי החקיקה מהנקודה בה הם נעצרו.

אולם ההצעה נתקלה בסירוב נחרץ מצד 'דגל התורה'. בהודעה חריפה שפרסמה המפלגה צוין: "קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהסיח את הדעת, כשבסופו של דבר יטענו כי אין רוב". המפלגה הבהירה כי על פי הוראת הגר"ד לנדו, היא פועלת לפיזור הכנסת בהקדם.

דנים על הגיוס. אריה דרעי ואורי מקלב בכנסת ( צילום: באדיבות המצלם )

"אין יותר גוש"

בכירים חרדים הכריזו השבוע על שבירת השותפות ההיסטורית עם הימין. איש אגודת ישראל המקורב לח"כ יצחק גולדקנופף, מוטי בבצ'יק, הודיע בריאיון ל-i24NEWS על פירוק "גוש הימין" וסיום הברית האוטומטית עם נתניהו.

בבצ'יק טען כי בעקבות משבר חוק הגיוס והסנקציות הכלכליות על הציבור החרדי, "אין יותר גוש". הוא אף ציטט את הגר"ד לנדו שכינה את נתניהו "שקרן", וטען כי הציבור החרדי מרגיש נבגד לאחר שסיפק לראש הממשלה "רשת ביטחון" פוליטית.

גם ח"כ יצחק פינדרוס הבהיר בריאיון כי "הזוגיות שלנו עם הגוש הסתיימה". בסיעות החרדיות הבהירו בסוף השבוע כי אין כוונה לאפשר דחייה בהחלטה לפיזור הכנסת וכי "אין אמון" בהבטחות של ראש הממשלה.

ח"כ יצחק פינדרוס ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

אם לא יהיו שינויים דרמטיים של הרגע האחרון, מליאת הכנסת תאשר השבוע - בקריאה טרומית - את חוק לפיזור הכנסת ובקרוב נדע את התאריך המדויק של בחירות 2026, אלא אם כן המלחמה תחודש, או שיגיעו להסכמות עם לפחות חלק מהמפלגות החרדיות, כמו מפלגת ש"ס, שלא ברור כעת בכלל האם היא תתמוך בפיזור הכנסת ונכון לעכשיו נדמה, כי היא תזרום עם ראש הממשלה ותהיה מוכנה לעכב את הפיזור.