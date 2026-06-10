נאום מרגש ומלא רגש נשא היום (רביעי) יו"ר סיעת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני במליאת הכנסת, במסגרת הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. גפני פרש בפני חברי הכנסת את ההיסטוריה של לימוד התורה בעם ישראל, והסביר מדוע יש לעגן את הערך הזה בחוק יסוד.

"לאחר חורבן אירופה לקחה על עצמה מדינת ישראל לקומם מעפר את לימוד התורה", פתח גפני את דבריו. "מוצע לעגן כראוי בחוק יסוד את הערך הגדול בלימוד תורה. אנחנו גדלנו על מה שהיה בהיסטוריה של העם היהודי, ראינו את הבחורים והילדים בוורשא סגורים ולומדים תורה תוך כדי הצרות הנוראות שהיו באירופה".

גפני המשיך ותיאר את המשכיות לימוד התורה לאורך הדורות: "בצרות הגדולות ביותר ישבו ולמדו תורה. כאשר הרומאים כבשו את ארץ ישראל הם רדפו אחרי לומדי תורה, טבחו והרגו אותם. על זה חונכנו שהעם היהודי בתקופות הקשות ביותר בהיסטוריה - לימוד התורה היה זה שבמשך אלפי שנים החזיק את העם היהודי. המקלט של העם בכל התקופות".

יו"ר דגל התורה הזכיר את הישיבות שעברו לשנחאי בתקופת השואה, ואת קהילות יהודי מרוקו: "הישיבות בליטא עברו לשנחאי כדי ללמוד בתקופת השואה. גם היהודים במרוקו - לימוד התורה היה זה שהשאיר את העם היהודי בכל הרעות והחורבן. המשיכו את התורה בשנחאי, בקזבלנקה, גם בוורשא".

"בן גוריון חוקק שתורתו אומנותו ימשיך ללמוד"

גפני הזכיר את הסכמת בן גוריון בהקמת המדינה: "גם בן גוריון בהקמת המדינה חוקק שמי שתורתו אומנותו ימשיך ללמוד תורה. בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה עוגן ההצלה. אם לא היינו לומדים לא היינו שורדים. שרדנו בגלל לומדי התורה שתורתם אומנותם. בזכותם ניצלנו מכל הצרות והגענו לארץ ישראל".

ח"כ גפני הפנה את תשומת הלב לנאום של הרב רביץ ז"ל לפני 25 שנה: "לפני 25 שנה עמד כאן הרב רביץ, קראתי את הנאום שלו שהיה כאן. אומר הרב רביץ ז"ל: אנחנו לא באים בחוק חדש או בהתנהגות חדשה, אלא לקבע במסגרת החוק את הסדר החברתי שהיה מאז קום המדינה. אנחנו לא באים לעשות משהו חדש - אני מוסיף על זה - זה הסדר החברתי מאז היות העם היהודי לעם".

גפני הדגיש: "כל אחד מחברי הכנסת יודע שההסדר הזה ימשיך לעולמי עד. מה שאמר הרב רביץ אז - אני אומר היום. יש דברים שהם ציפור הנפש וכל החברה צריכה להיות קשובה ליסוד הקיום של חלקים מהחברה".

"יש קבוצות שעבורן: כי הם חיינו ואורך ימינו. זו לא סיסמה אלא תמצית קיומנו", הוסיף גפני. "כי הם חיינו ואורך ימינו - על זה אנחנו קיימים. זה לא פוליטיקה - המציאות שתלמידי הישיבות מחזיקים את העולם - תימשך לעולמי עד".