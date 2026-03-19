בבלי
פוגע בביטחון המדינה?

"הסתה פומבית" | אברך ממודיעין עילית תלה שלטים בחלון ביתו - ונעצר

העילה למעצר האברך על פי המשטרה, היא בשל חשד להסתה פומבית כלפי כוחות הביטחון השונים. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה

השלטים שנתלו (צילום: דוברות המשטרה)

אברך חרדי ממודיעין עילית נעצר הבוקר (חמישי) על ידי המשטרה בשל שלטים שהוא תלה על חלון ביתו כנגד גיוס לצה"ל.

העילה למעצר האברך על פי המשטרה, היא בשל חשד להסתה פומבית כלפי כוחות הביטחון השונים. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

השוטרים שהיו הבוקר בסיור במודיעין עילית, הבחינו בשילוט תלוי לעיני כל באחד הבניינים שברחוב משך חכמה ובאחד מהשלטים תוכן בזו הלשון - 'גיוס התנדבות ועבודה בצבא השמד במשטרה ובשירות לאומי ואזרחי בכל שם וכינוי שיקראו להם דינם יהרג ואל יעבור!..'.

בעקבות הטענות ל'הסתה' זו נגד כוחות הביטחון, עצרו השוטרים את החשוד (30) שמתגורר בדירה, על אף ניסיונותיו להתעלם ולחמוק מהשוטרים תוך התעלמות מדרישותיהם, והוא הועבר לחקירה בתחנת מודיעין עילית של מרחב שומרון.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
