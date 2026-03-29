חשיפה מזעזעת: אסיר לשעבר חושף כיצד הפכו בתי הכלא בישראל לחממות להקצנה דתית וטרור רצחני • מה באמת קורה באגפי חמאס, אילו ספרים מסוכנים הותרו לקריאה, ואיך המדיניות של השר בן גביר מתחילה לשנות את התמונה? • "הם לומדים איך להפוך למחבלים בתוך הכלא" (ביטחון)
״נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש״: כך פרסם פלסטיני תושב כפר ח׳רסה במרשתת ונעצר בפעילות לילית של לוחמי יחידת ׳חץ יהודה׳ במחוז ש"י | בעקבות הפרסום המסית, החשוד הועבר לחקירה - כוחות צה"ל חזרו לבית כדי להדביק שם מסר הפחדה (ביטחון)
ועדת החינוך בראשות ח״כ צבי סוכות קיימה דיון דחוף על ההסתה באקדמיה, אך ראשי האוניברסיטאות החרימו את הדיון, במהלך הדיון זעקו סטודנטים מתא ״דרור״ של מפלגת הציונות הדתית שיזם את הדיון: ״באוניברסיטה פגשנו את השנאה מקרוב״ (חדשות)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם היום פוסט הנוגע לציבור החרדי, בתחילתו גינה את הפגנות הקיצוניים וחסימות הכבישים | בהמשך תיאר שר האוצר את "הדריסות החוזרות ונשנות" של מפגינים חרדים, תוך שהוא מגנה "קמפיין הסתה ושנאה שמתנהל נגד הציבור החרדי כבר תקופה ארוכה" (חדשות)
חקירה שנפתחה במשטרה בעקבות פרסום דברי הסתה נגד ישראל ושבח לארגון הטרור חמאס - הובילו אל רופא שיניים ממזרח ירושלים | אתמול הוא נעצר והיום הובא אל בית המשפט להארכת מעצר | במכשיר הטלפון שלו גילו תכנים נוספים של הסתה ואלימות (משפט, בארץ)
העימות סביב עתיד התחנה הצבאית גולש לאלימות גרפיטי: אלמונים ריססו הלילה מסרי שטנה נגד המערכת המשפטית ועובדי התחנה מחוץ לאולפנים ביפו | בזמן שצו הביניים של בג"ץ מקפיא את החלטת הממשלה לסגור את התחנה, עובדי גל"צ תוקפים: "תוצר מסוכן של הסתה" (בארץ, צבא וביטחון)
הנאום שנשא אחמד נסאר בטקס לציון מאורעות אוקטובר 2000 עורר זעם במערכת הפוליטית | מנכ"ל משרד הפנים שיגר מכתב מחאה חריף והודיע כי יבחן עצירת תקציבים לעירייה | השר בן גביר: "תומך טרור – אין מקומו בראש עירייה שממומנת מכספי המדינה" (בארץ)
שנת תשפ"ה הייתה שנת שיא בהיסטוריה המודרנית של האנטישמיות העולמית, עם עלייה דרמטית של 340 אחוז במספר התקריות האנטישמיות ברחבי העולם בהשוואה לשנת 2022, על פי דו"ח המוקד העולמי להתמודדות עם אנטישמיות והסוכנות היהודית לישראל | בהשוואה לשנת 2023 - מספר התקריות כמעט הכפיל את עצמו, מה שמהווה איום ממשי על בטחון היהודים בעולם (יהדות, בעולם)