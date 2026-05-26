"חמסנק, כדור בראש": בן 64 הואשם בהסתה לאלימות נגד יאיר גולן

כתב אישום הוגש נגד תושב רמלה בגין הסתה לאלימות כלפי יו"ר מפלגת הדמוקרטים | הרקע: פוסט שבו כתב כי גולן הוא "חמאסניק" וכי הוא "צריך כדור בראש". בפרקליטות מדגישים כי קיים חשש ממשי שהפרסום יוביל למעשי אלימות (משפט)

יאיר גולן (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום ברמלה כתב אישום נגד תושב העיר רמלה בן 64 בגין הסתה לאלימות נגד יו"ר יאיר גולן. כתב האישום הוגש באישור היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

מכתב האישום, שהגישה עורכת הדין ספיר ארד טנא מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי לפני כשנה, במהלך מלחמת "חרבות ברזל", על רקע ראיון שפורסם בתקשורת, בו גולן התבטא כנגד מדיניות הממשלה, שיתף הנאשם פוסט, בו נכתב: "הנהגת חמאס קוראת לילדים למות שאהידים- בזמן שהם חיים במלונות פאר! תגובתי ב-BBC- לא תאמינו מה אמרתי להם!".

לשיתוף זה הוסיף הלה כיתוב משלו בחשבון שלו, לו היו מקושרים 5,000 חברים ואשר תכניו גם היו פתוחים ונגישים לציבור בכללותו: "יאיר גולן חמאסניק וחמסנק צריך כדור בראש". [השגיאה במקור].

בכתב האישום ציינה הפרקליטות, כי במעשיו, פרסם הנאשם קריאה לעשיית מעשה אלימות, אשר על פי תוכנה והנסיבות בהן פורסמה, יש אפשרות ממשית שתביא לעשיית מעשה אלימות.

