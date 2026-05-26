"חמסנק, כדור בראש": בן 64 הואשם בהסתה לאלימות נגד יאיר גולן

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום ברמלה כתב אישום נגד תושב העיר רמלה בן 64 בגין הסתה לאלימות נגד יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. כתב האישום הוגש באישור היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

מכתב האישום, שהגישה עורכת הדין ספיר ארד טנא מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי לפני כשנה, במהלך מלחמת "חרבות ברזל", על רקע ראיון שפורסם בתקשורת, בו גולן התבטא כנגד מדיניות הממשלה, שיתף הנאשם פוסט, בו נכתב: "הנהגת חמאס קוראת לילדים למות שאהידים- בזמן שהם חיים במלונות פאר! תגובתי ב-BBC- לא תאמינו מה אמרתי להם!".

לשיתוף זה הוסיף הלה כיתוב משלו בחשבון שלו, לו היו מקושרים 5,000 חברים ואשר תכניו גם היו פתוחים ונגישים לציבור בכללותו: "יאיר גולן חמאסניק וחמסנק צריך כדור בראש". [השגיאה במקור].

בכתב האישום ציינה הפרקליטות, כי במעשיו, פרסם הנאשם קריאה לעשיית מעשה אלימות, אשר על פי תוכנה והנסיבות בהן פורסמה, יש אפשרות ממשית שתביא לעשיית מעשה אלימות.