הותר לפרסום כי האזרח הנאשם במסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט בפרשת "פולימרקט" הוא עומר זיו, בן 30 ממרכז הארץ | שמו של איש חיל האוויר, רס"ן במילואים, הנאשם אף הוא בפרשה, אסור בפרסום בשל תפקידו הרגיש בצה"ל | הוא נאשם במסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט | זיו והנאשם הנוסף מוחזקים במעצר מסוף חודש ינואר (משפט)
בתום חקירה משותפת של השב"כ וימ"ר ת"א, יוגש היום כתב אישום חמור נגד מחבל תושב ג'ת בגין ניסיון רצח על רקע לאומני. המחבל ארב ליו"ר המועצה הדתית, עו"ד גדליהו בן שמעון, ודקר אותו באכזריות בפלג גופו העליון לפני כשלושה שבועות| "מעשה טרור מתוכנן" (חרדים)
רס"ן במילואים מואשם שהעביר לחברו מידע על תחילת מבצע "עם כלביא", כדי שיהמר על התאריך באתר ההימורים "פולימרקט" | בזכות ההימור זכה החבר ב-162 אלף דולר, והתחלק בכסף עם איש המילואים | תפקידו הוביל לעוד כמה הימורים מוצלחים, אך בעקבות החקירה בוטל ההימור על מועד המלחמה הנוכחית (צבא)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד נער כבן 14 מאזור המרכז, בגין מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד, לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, למרות שחשד שמדובר בגורמים איראניים (חדשות)
תושב לוד פרץ לפי החשד לדירה במרכז תל אביב בשעת לילה, ואף התעמת עם בעל הדירה. השבוע הוגש נגד החשוד כתב אישום חמור עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים | רגעי המעצר הדרמטיים - נלכדו ממצלמת הגוף של השוטר שנכנס לבית (משפט בארץ)
פרקליט המדינה הגיע להסדר טיעון עם שר האוצר לשעבר משה כחלון בפרשת חברת הפינטק יונט קרדיט | כחלון סיכם עם פרקליט המדינה שיוגש נגדו כתב אישום מקל, ללא קלון, שיאפשר לו לחזור לחיים הציבוריים ולמערכת הפוליטית אם כך ירצה (בארץ, פוליטי)
המחבל שביצע את רצח היהודים הגדול בתולדות אוסטרליה השתתף היום במשפטו הראשון שנפתח בסידני | המחבל השתתף מרחוק באמצעות שיחת וידאו ואמר מילה בודדת לשופט | ההגנה עדיין לא יודעת באיזו אסטרטגיה לנקוט, כאשר עונשו של המחבל צפוי לכלול גזר דין על 15 עבירות רצח (בעולם)
כתב אישום נגד השר וחבר הכנסת לשעבר משה כחלון | הזימון לשימוע נשלח כבר בספטמבר 2024, וכעת ההחלטה התקבלה |האישום צפוי לכלול עבירה של דיווח לפי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" שבראשה עמד | כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית, נחשד יחד עם נושאי משרה בכירים נוספים בביצוע עבירות דיווח (בארץ)
תושב טבריה בן 38 הואשם בפריצה לבית מגורים, גניבת כרטיס אשראי ושימוש בו לרכישות. המשטרה עצרה אותו והגישה חמישה כתבי אישום | תיעוד ממצלמות האבטחה בחנות: כך הוא נראה עם חברו עורך "מסע קניות" עם כרטיס הגנוב (בארץ משפט)
כתב אישום הוגש נגד תושב תל אביב, צעיר בשנות העשרים לחייו, שלפי החשד פרץ לרכב באור יהודה, עת בעליו היה בניחום אבלים, וגנב מתוכו שקית עם חצי מיליון שקל במזומן. הוא עקב אחרי הרכב - מאז יצא בעליו מצ'יינג' (בארץ)
תושב השכונה הירושלמית הצפונית, צעיר ערבי בשנות העשרים לחייו, הואשם בהצתת שני רכבים במעלה אדומים על רקע סכסוך כספי | התיעוד המלא מרגעי ההצתה נחשף: הוא מתקרב לרכב עם בקבוק פלסטיק ובו חומר דליק, שופך חומר על הרכב, מפעיל אש ובורח | צפו (משפט)
כתב אישום נגד 13 מהחשודים בפרשת ההברחות לעזה היה צפוי להיות מוגש בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, אך נדחה בשל השלמות חקירה | בנוסף, בפרקליטות תכננו להגיש הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום גם נגד קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, בגין מעורבות בפרשה, אך גם הליך זה נדחה (משפט)