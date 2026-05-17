הסדר טיעון היסטורי נחתם היום (ראשון) בין פרקליטות המדינה לבין שר האוצר לשעבר, משה כחלון, בפרשת קריסת חברת האשראי החוץ-בנקאי "יונט קרדיט". במסגרת ההסדר, כחלון - ששימש כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית - יודה בעבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך, ויקבל עונש מאסר על תנאי, קנס כספי בסך 180 אלף שקלים, והגבלה של 18 חודשים על כהונה כנושא משרה בחברות ציבוריות.

הפרט המשמעותי ביותר בהסדר: כתב האישום נחתם ללא הטלת קלון פלילי. משמעות הדבר היא שמבחינה משפטית, נסללה דרכו של השר לשעבר לשוב למערכת הפוליטית במידה ויחפוץ בכך. שתיקה ששווה הרשעה: חלקו של כחלון בפרשה כתב האישום נגד כחלון מתמקד בתקופת כהונתו כיו"ר פעיל של יונט קרדיט, בין יוני 2021 ליוני 2022. בשונה מבעלי השליטה האחרים בחברה, כחלון אינו מואשם בנטילת כספים לכיסו או במעילה אקטיבית. אשמתו, על פי כתב האישום, טמונה במחדל ובאי-דיווח. על פי החשד, לאחר שעודכן בתחילת שנת 2022 על אי-סדרים כספיים מהותיים בסניף נצרת של החברה, הוא נמנע מלפעול להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון וציבור המשקיעים. כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית, נחשד יחד עם נושאי משרה בכירים נוספים בביצוע עבירות דיווח חמורות, כפי שנדרש ממנו על פי חוק ניירות ערך. יצוין כי בעלי השליטה וכחלון לא דיווחו לדירקטוריון על סכומים חסרים שהתגלו בסניף הצפוני של החברה - למרות שחלקם ידעו על כך בזמן אמת, כפי שדווח בבבלי.

חשיפת ההסדר המקל עוררה סערה רבה במערכת הפוליטית. גורמים שונים מעריכים כי למרות היעדר הקלון הפורמלי, כחלון עשוי להימנע מהתמודדות בבחירות עתידיות, שכן החזרה לזירה הציבורית עם הרשעה פלילית על הגב אינה פשוטה עבור מי שאינו נתפס עוד כ"צח כשלג" בעיני הציבור.

הזימון לשימוע נשלח לכחלון כבר בספטמבר 2024, וכעת ההחלטה התקבלה לאחר משא ומתן ממושך. כאמור, האישום צפוי לכלול עבירה של דיווח לפי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" שבראשה עמד.

בזמנו, כחלון הגיב לחקירה נגדו ומסר: "אני פשוט בהלם שאני נחקר באזהרה... הגעתי מאחד התפקידים הבכירים במשק, חוקקתי חוקים בתחום רשות ניירות ערך. חשוב לי, כל החיים השקיפות עמדה לנגד עיניי ולומר שאני עקפתי את הערכים שלי עבור טובת הנאה כזו או אחרת זה פשוט על גבול העלבון".

בסופו של דבר, בעוד ששותפיו לשעבר יתמודדו בבית המשפט עם אישומים קשים של מרמה פעילה, כחלון יוצא מהפרשה עם פגיעה קשה במוניטין הציבורי שלו, עונש מאסר על תנאי, קנס כספי משמעותי, והגבלה על כהונה בחברות ציבוריות - אך עם אפשרות משפטית לשוב לפוליטיקה.