פרקליט המדינה הגיע להסדר טיעון עם שר האוצר לשעבר משה כחלון בפרשת חברת הפינטק יונט קרדיט | כחלון סיכם עם פרקליט המדינה שיוגש נגדו כתב אישום מקל, ללא קלון, שיאפשר לו לחזור לחיים הציבוריים ולמערכת הפוליטית אם כך ירצה (בארץ, פוליטי)
כשמונה חודשים אחרי האסון הבלתי נתפס: נהגת בברוקלין קיבלה הסדר טיעון של שלוש עד תשע שנות מאסר - על התאונה שבה נהרגו האם החרדית נטשה סעדה ושתי בנותיה | החקירה הראתה שנסעה במהירות חריגה וחצתה צומת באור אדום | התביעה ביקשה עונש גבוה יותר, אך בית המשפט אישר את ההסדר שנחתם (חרדים בעולם)
הפרקליטות הגיעה להסדר עם מי שעמד בראש החוליה שתכננה לרצוח את השר בן גביר, והצדדים סיכמו על עונש של 11.5 שנות מאסר| בן גביר: "מי שמודה שתכנן לרצוח שר, להקים ארגון טרור ולפגע באזרחים - לא אמור לראות אור יום" (חדשות)
ברקע פוסט התמיכה חסר התקדים שפרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הלילה, בו קרא לבטל את משפט נתניהו באופן מיידי, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק אמר היום (חמישי) כי הוא תומך בהסכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו (פוליטי)