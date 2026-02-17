פרקליט המדינה הגיע להסדר טיעון עם שר האוצר לשעבר משה כחלון בפרשת חברת הפינטק יונט קרדיט | כחלון סיכם עם פרקליט המדינה שיוגש נגדו כתב אישום מקל, ללא קלון, שיאפשר לו לחזור לחיים הציבוריים ולמערכת הפוליטית אם כך ירצה (בארץ, פוליטי)
כתב אישום נגד השר וחבר הכנסת לשעבר משה כחלון | הזימון לשימוע נשלח כבר בספטמבר 2024, וכעת ההחלטה התקבלה |האישום צפוי לכלול עבירה של דיווח לפי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" שבראשה עמד | כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית, נחשד יחד עם נושאי משרה בכירים נוספים בביצוע עבירות דיווח (בארץ)