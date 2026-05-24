המאבק המשפטי והפוליטי סביב הרכב בתי המשפט בישראל חזר היום (ראשון) אל אולם הדיונים של בית המשפט העליון. השופטים אלכס שטיין, עופר גרוסקופף וגילה כנפי־שטייניץ התכנסו כדי לדון, זו הפעם השלישית, בעתירה הרגישה שהוגשה נגד שר המשפטים יריב לוין, בדרישה לחייב אותו לכנס ללא דיחוי את הוועדה לבחירת שופטים עבור כלל הערכאות השיפוטיות במדינה.

הדיון הנוכחי מתקיים תחת לוחות זמנים פרוצדורליים קשיחים ומורכבים. על פי החוק והנוהג הקיים, שמותיהם של המועמדים לתפקידי שיפוט חייבים להתפרסם ברבים לפחות 45 ימים לפני מועד התכנסותה הרשמי של הוועדה. מעבר לכך, קיים נוהג משפטי מושרש לפיו נמנעים לחלוטין מכנס את הוועדה במהלך שלושת החודשים הקודמים למערכת בחירות.

"אין מחסור אקוטי בשופטים"

הדיון הנוכחי מהווה המשך ישיר למפגש הקודם שנערך בתחילת החודש בעקבות עתירתה של התנועה לאיכות השלטון. במהלך אותו דיון, עורר נציגו של שר המשפטים, עו"ד ציון אמיר, סערה מסוימת כאשר טען בפני השופטים כי המחסור הנוכחי בכוח אדם במערכת המשפט אינו מוגדר כ"אקוטי".

מנגד, לוין עצמו סיפק התחייבות לפיה יפעל לפרסום רשימת המועמדים הרשמית לבתי המשפט לתעבורה, לנוער ולענייני משפחה, צעד שנועד להניע לפחות חלקית את גלגלי המינויים בערכאות אלו.

במהלך הדיון היום, ניסה עו"ד ציון אמיר להסביר את העיכובים במינויים לערכאות האחרות, ובפרט לבתי המשפט המחוזיים, וטען כי השר פועל "ללא דיחוי" אך זקוק לזמן. "השר מאוד עסוק, הוא כבר מינה בקדנציה כ-200 שופטים, והוא מכין עבודת מטה", הסביר אמיר והציע כפתרון ביניים לבצע מינויים זמניים לבתי המשפט המחוזיים.

השופט עופר גרוסקופף דחה את ההצעה על הסף ותקף: "מוזר ששר המשפטים מציע פתרונות לבעיה שהוא עצמו יצר". גרוסקופף הוסיף בהמשך: "העתירות הוגשו לפני למעלה משנה וארבעה חודשים, ואין מינויים חיוניים למערכת. מינויים זמניים של שופט זו לא תשובה כי זה לא מצב בריא. מצב בריא זה מינוי של קבע, ואין סיבה שלא למנות מינויים של קבע".

השופטים לחצו על נציגו של השר לספק תאריכים מוגדרים. "ביקשנו מכבוד השר להבהיר תוך כמה זמן יקיים את התהליך הזה של בחירת שופטים למחוזי", אמר גרוסקופף ותהה: "אפשר היה לעשות את זה לגבי שופטי השלום בצפון ובדרום, אבל לא את המחוזי?". עו"ד אמיר השיב על כך: "לצערי אין אפשרות לעזוב הכל, לעמוד בלוחות הזמנים וליצור רשימה. זה לא קורה באבחת יד, זה הרבה מאוד עבודת מטה ובדיקות שנעשות לגבי המועמדים".

"אתם דורסים את סמכות השר"

השופטת גילה כנפי-שטייניץ הציגה בפני עו"ד אמיר את ההשלכות הקשות של הגרירה ברגליים, והזכירה את לוחות הזמנים הקשיחים (החובה לפרסם שמות 45 יום מראש והנוהג שלא למנות בשלושת החודשים שלפני בחירות): "אם שמות המועמדים למחוזי לא יפורסמו ברשומות בשבועיים הקרובים, המשמעות היא שלמעלה משנה לא יתמנו שופטים. השאלה מה אפשר לעשות כדי לקדם את זה?".

הלחץ המשפטי הרציף מצד השופטים הוביל להתלקחות באולם. עו"ד אמיר פנה לשופטים בטון חריף והטיח בהם: "אתם נוגסים, מכרסמים, אני לא רוצה לומר דורסים – את סמכות הליבה של השר".

בתגובה להאשמות על התערבות יתר, ביקש השופט גרוסקופף להבהיר את עמדת ההרכב באופן חד-משמעי וחתם את הדיון הדרמטי: "אנחנו לא רוצים למנות שופטים. כל מה שאנחנו רוצים זה שהשר יכנס את הוועדה – וימונו שופטים".