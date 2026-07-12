בחורי ישיבה לומדים תורה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

לקראת הדיון המתוכנן מחר בבית המשפט העליון בעתירת ארגון "ישראל חופשית" לביטול זיכוי המס לתורמים לישיבות, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה הודעת עדכון שבה היא מאשימה את ועדת הכספים של הכנסת בעיכוב מכוון של אישורי זיכוי מס לפי סעיף 46, בעוד 23 תורמים ופילנתרופים חרדים בולטים הגישו בקשה דחופה להצטרף כמשיבים לעתירה.

העתירה המקורית מבקשת לבטל את האפשרות לזיכוי מס לתורמים עבור ישיבות שבהן לומדים תלמידים החייבים בגיוס ולא הסדירו את מעמדם. כעת, התורמים החרדים, בראשות מו"ל עיתון "משפחה" אלי פלאי, מבקשים להציג את עמדתם נגד המהלך ולדחות את מועד הדיון. היועמ"שית: ועדת הכספים מקפיאה את כל הדיונים במרכז הודעת העדכון של היועמ"שית עומדת טענה חריפה לפיה ועדת הכספים, בראשות ח"כ חנוך מילביצקי, מקפיאה את פעילותה בנושא כצעד תגובה להנחיות המשפטיות נגד המוסדות התורניים. לפי ההודעה, הוועדה לא קיימה דיון באף אחת מהבקשות שהובאו לאישורה לפי סעיף 46, כולל בקשות של מוסדות שאינם קשורים כלל ללימודים תורניים. חוק פיצול היועמשי"ת: רוטמן דחה 14,500 הסתייגויות בלילה אחד יוני גבאי | 10.07.26 בהרב-מיארה מדגישה בהודעתה כי החלטת הוועדה מובילה לפגיעה שלא כדין בעמותות שהמתווה אינו רלוונטי לגביהן, ועולה חשש לכריכה לא עניינית בין העמותות הכלליות לעמותות החרדיות. מנגד, יו"ר הוועדה מילביצקי הביע בעבר התנגדות חריפה להנחיה זו, ושלח מכתב לרשות המיסים שבו טען כי מדובר בענישה קולקטיבית שאין להישמע לה. כזכור, בעקבות הנחיית היועמ"שית, רשות המיסים שלחה פניה לעשרות הישיבות בה נדרשים ראשי הישיבות, המנהלים ומורשי החתימה לחתום על תצהיר שאין בין התלמידים שלהם כאלה שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא - אחרת יישלל מהם הטבת סעיף 46 לתרומות.

לומד תורה ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

התורמים החרדים: פגיעה ישירה בזכויות התרומה

התפתחות משמעותית נוספת לקראת הדיון היא פנייתם של 23 תורמים ופילנתרופים חרדים בולטים לבג"ץ, באמצעות עו"ד דוד שוב, בבקשה להציג את הפגיעה הישירה בהם כתוצאה מהמהלך. התורמים מדגישים כי הם קשורים עם מוסדות התורה והחסד מזה שנים, לעיתים במסגרת הסכמי הנצחה ארוכי טווח.

לטענתם, שלילת זיכוי המס פוגעת באופן ישיר ובלתי הפיך בזכויותיהם החוקתיות כתורמים. בפנייתם נטען כי היועמ"שית יצרה תנאי חדש לקבלת סעיף 46 ללא הסמכה בחוק, וכי המדיניות מפעילה אכיפה סלקטיבית ואפליה מגזרית המשפיעה על ערך השוויון.

התורמים ביקשו מבית המשפט לדחות את מועד הדיון כדי לאפשר להם להציג את עמדתם באופן מסודר ומקיף. הם טוענים כי ללא נוכחותם בהליך, לא יוצג באופן ראוי הנזק הישיר והמיידי שנגרם להם כתוצאה מהמדיניות.

האולטימטום למנהלי הישיבות

הדיון מחר מתבסס על המדיניות שהובילה היועמ"שית בחודשים האחרונים, במסגרתה קבעה כי המדינה אינה יכולה לעודד תרומות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם, באמצעות הענקת הטבות מס. על פי ההנחיה, מוסד ללימודים תורניים או מוסד שתומך במוסד תורני, המחזיקים באישור לפי סעיף 46, נדרשים להגיש טופס הצהרה שבו יחתום חבר ועד מנהל מורשה חתימה כי נכון למועד החתימה, אין בין תלמידיו מי שנקרא לשרת בשירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו.

כפי שדווח, רשות המיסים כבר שלחה 147 מכתבים לישיבות שונות בדרישה להצהיר כי לא לומדים בהן תלמידים שלא הסדירו את מעמדם. למוסדות שכבר מחזיקים באישור ניתן אולטימטום לחתום על ההצהרה עד ל-1 בספטמבר, כאשר אי-חתימה תוביל לשלילת אישור הזיכוי ממס.

הדיון מתבצע על רקע ניסיונות כושלים בכנסת לתקן את המצב. ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס העלה הצעה לסדר היום במליאת הכנסת תחת הכותרת "גישה מפלה מצד האוצר: עונש קולקטיבי למוסדות שיש בהם 'משתמטים'", אך ההצעה נפלה בתיקו 7:7 כאשר רק ש"ס הצביעה בעד ויהדות התורה נעדרה.

הדיון מחר בבג"ץ צפוי להיות מכריע בסוגיה זו, כאשר ההחלטה עשויה להשפיע על מאות ישיבות ועל אלפי תורמים ברחבי הארץ.